







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を巡るトレードの噂が、さらに熱を帯びている。ロサンゼルス・ドジャースは、スクーバル獲得の有力候補と見られているが、ニューヨーク・ヤンキースに流れが傾いているとの見方もある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タイガースはヤンキースのジョージ・ロンバードJr.内野手とカルロス・ラグランジュ投手に好印象を持っていると見られている。この2人をヤンキースが放出することになれば、タイガースにとって魅力的な提案となるだろう。











しかし、ドジャースはトップ100にランクインする7人のプロスペクトを抱えている。その中から複数人をトレードに出しても、なお球界屈指のファームシステムを維持できる状態だ。



特に、リバー・ライアン投手はラグランジュよりも魅力的な投手のプロスペクトと言える。ラグランジュは球種の幅を広げられれば先発ローテーションに入る可能性があるが、ライアンはすぐにローテーション入りできる実力を持つ。



ドジャースはたとえライアンを放出しても、大谷翔平選手や山本由伸投手といった先発投手を擁しており、スクーバルとともに長期的に圧倒的な戦力を持つことができるだろう。



以前から噂されるドジャースとスクーバルの関係について、カンプベル氏は「オフシーズンから一貫してドジャースには明確なターゲットが1人おり、それは今もスクーバルである。たとえヤンキースが注目を集めているとしても、主導権を握り続けるのはドジャースだ」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】