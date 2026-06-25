今回訪れたのは、以前から前を通るたびに気になっていた「喫茶ぽんこつ」です。「湘南台駅」東口H出口から徒歩4分。すぐそばには公園があり、周辺は静かで落ち着いた雰囲気が広がっています。

気軽に立ち寄れる居心地の良い空間

思わず目を引かれる立て看板を眺めながら階段を上っていきます。

すると、その先に喫茶ぽんこつの入口が見えてきます。

店内は誰でも気軽に利用できる親しみやすい空間が広がっていました。周囲の目を気にせずゆっくり過ごせるので、仕事の休憩時間に一人で利用するお客様も多いのだとか。

また、土日には家族連れや子ども連れのお客様も訪れるそうで、幅広い年代の方に親しまれています。

お店の人気者「ぶんぶんちゃん」

店内を見渡すと、ソファに座る可愛らしいぬいぐるみが目に入りました。店長さんにお話を伺うと、このキャラクターは喫茶ぽんこつのオリジナルキャラクターだそうです。

名前は「ぶんぶんちゃん」。

ぶんぶんちゃんは約10年前にオーナーの娘さんの落書きから誕生したキャラクターです。店内にはぶんぶんちゃんのグッズがたくさんあり、販売も行っています。

ぶんぶんちゃんのオリジナルTシャツを着用する店長さん。どこか力の抜けた愛らしい表情は、見ているだけで自然と笑顔になり、ほっこりと癒されますね。

店名に込められた想い

メニューを開くと、店名の由来が書かれていました。

「愛すべきぽんこつな部分を無理に直さなくていい場所を作りたくて、このお店を始めました」

「そのままの自分をまるごと愛するための喫茶店です」

私はこれらの言葉がとても印象に残りました。実際に気を張らず自分らしく過ごせる空間には、喫茶ぽんこつの想いが表れていました。

お客様を幸せにしたい！想いが紡ぐ料理へのこだわり

料理のこだわりについてもお伺いしたところ、「お客様が幸せになるような味付けを目指している」とのこと。その言葉のとおり、料理にはお客様への思いやりが込められているように感じました。

ランチメニューはお手頃な価格で提供されていて、中でもコロッケ定食はコロッケが2個付いて550円（税込）で食べられる人気メニュー。

「来店のきっかけになれば」という思いから始まったメニューで、現在では週に4回食べに来るお客様もいるそうです。

食事の人気メニューはオムカレーやオムライス。スイーツでは、生クリームタワープリンや大人のレモンパフェがよく出るそうです。

メニューは開発が好きなスタッフの方が中心となって考案していて、3〜4ヶ月ごとに期間限定メニューが登場するのだとか。

大人気スイーツ「大人のレモンパフェ」を実食

今回私が注文したのは、「大人のレモンパフェ 」1,100円（税込）と「ぶんぶん珈琲」500円（税込）の2品です。

レモンパフェは爽やかな見た目が印象的で、暑い季節にぴったりのスイーツ。特に自家製カッサータは、チーズクリームのまろやかなコクと甘さ控えめな味が絶妙です。

キャラメルナッツや生クリーム、バニラアイス、チョコアイスはすべてレモンの甘酸っぱさや爽やかな酸味を引き立てていて、食べ進めるたびにさまざまな味わいを楽しむことができました。

添えられたはちみつレモンソースをかけると、甘さと酸味が加わり、また違った味わいを楽しめます。ぶんぶん珈琲のほどよい苦味との相性も抜群で、ぜひ一緒に楽しんでほしい組み合わせでした。

カフェから広がるコミュニティの輪

また、喫茶ぽんこつでは「BUN」という名前でレンタルスペースの貸し出しも行っています。全面貸切だけではなく、半面での貸し出しも可能だそう。

机や椅子があるのはもちろん、鏡やWi-Fiも完備しています。会議やセミナー、パーティーなどさまざまな用途で利用されています。

レンタルスペースのご予約は喫茶ぽんこつまでお問い合わせください。

完璧を求めず、そのままの自分で過ごせる温かな空間が喫茶ぽんこつにはありました。

暑くなってきたこの夏、爽やかな酸味が楽しめるレモンパフェを味わいながら、喫茶ぽんこつでほっと一息ついてみてはいかがでしょうか。

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