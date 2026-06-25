【鎌倉 観光スポットレポ】和田塚 - 北条氏に滅ぼされた義盛一族の無…

江ノ電の和田塚駅から海へ向かう途中、左手に石垣で囲まれた石塔群が現れます。こちらは和田塚（わだづか）と呼ばれる史跡であり、地元民から大切にされてきました。

今回は、和田塚の歴史や魅力を紹介してまいりますので、皆さんが鎌倉散策を楽しむ参考となったら嬉しいです。

和田塚の歴史

このあたりでは多くの古墳（向原古墳群）が発見されており、古墳時代（3〜6世紀頃）から有力者の聖地として重んじられてきたと考えられています。

伝承によると、それらの古墳に和田合戦で討死した和田一族らが葬られました。このころは「無常堂塚（むじょうどうづか。無常塚）」や「采女塚（うねめづか）」などと呼ばれていたそうです。

無常という名前は、鎌倉草創の元勲として栄華を誇りながら、あっけなく滅び去った和田一族の無常（無情・無定）を儚んだゆえにつけられました。また、采女とは古代律令時代から続く官職ですが、塚との関係について詳しくはわかっていません。

やがて明治～大正時代になると都市開発が進み、古墳群が次々と破壊されていきました。古墳群からは埴輪や土器、そして多数の人骨が出土したと言われます。

そんな中、唯一五輪塔が祀られていた現在の古墳だけが破壊を免れ、ここへ亡骸を集めて改葬したそうです。以来「和田塚」と呼ばれ、今日に至るまで人々から崇敬されています。

和田合戦とは

鎌倉時代の1213年（建暦3年）5月2日～3日にかけて、鎌倉で繰り広げられた権力抗争の一つです。

執権北条氏は政敵である和田一族を滅ぼすべく挑発を繰り返し、これに耐えかねた和田義盛がついに打倒北条の兵を挙げました。

北条は待ってましたとばかりに迎え撃ち、和田一族を滅ぼしたのです。これによって執権北条氏は幕府内における権力をより磐石にしたのでした。

『吾妻鏡』などには和田合戦の壮絶な情景が描写され、滅びゆく和田一族への哀惜をさそいます。

※ちなみに写真の石碑は「和田一族戦没地」とありますが、鎌倉市観光協会の説明では和田合戦と直接の関係はないようです。

和田義盛とは

1147年（久安3年）に三浦一族の子として誕生し、相模国三浦郡和田（神奈川県三浦市初声町和田）を領したことから和田を苗字としました。1180年（治承4年）に源頼朝が挙兵するとこれに従い、平家討伐や奥州征伐に武功を重ね、侍所別当になります。

頼朝の没後も源頼家・源実朝と3代の鎌倉殿に仕え、宿老として強大な勢力を誇りました。しかし、政敵である北条義時と対立し、和田合戦で壮絶な最期を遂げたのです。享年67歳。

義盛の三男である朝夷奈義秀は大変な豪傑で、一説には女傑として知られる巴御前との間に生まれた子とも言われます。和田合戦を生き延びた義秀らは、その血脈を後世へと受け継ぎました。

ギャラリー

和田塚には多くの石碑が建立され、それぞれに込められた思いが偲ばれます。

集められた五輪塔群。永い歳月にすっかり丸くなりましたが、刻まれた梵字などに損なわれぬ威厳を感じられました。

和田家一族之霊跡。和田一族の英霊たちが、今もこの地を守ってくれているのでしょうか。

境内の片隅にたたずむ石仏たち。欠け落ちた頭が針金で固定されています。

左手前が関東大震災殃死者供養碑、右奥が戦没者慰霊塔です。この地は昔から、人々にとって心のよりどころとなってきました。

まとめ

今回は和田塚を紹介しました。和田義盛は『吾妻鏡』などが伝える豪傑ぶりから、鎌倉武士たちの中でも高い人気を誇っています。2022年（令和4年）に放送された大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも、横田栄司さんが義盛役をいきいきと演じていました。

お時間が許すなら和田塚へ合掌し、悲劇の鎌倉武士を偲ぶひとときを持たれるのもよいかと思います。

和田塚

参拝時間

24時間

墓所なので、夜間の参拝はおすすめできません。

拝観料

無料

バリアフリー

高い石段があるため、車椅子で上がることはできません。

アクセス

所在地：神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-4-7

江ノ電「和田塚駅」から徒歩1分（62ｍ）

駐車場：なし（公共交通機関のご利用がおすすめです）

管理元

由比ガ浜青年会

外部リンク

和田塚｜鎌倉市観光協会｜時を楽しむ、旅がある。～鎌倉観光公式ガイド～

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