「ファンのおかげ」村上宗隆不在も首位攻防2勝1敗！　監督が感銘「素晴ら…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、右ハムストリング損傷で故障者リスト（IL）入りが続いている。同選手が欠場した24日（日本時間25日）のクリーブランド・ガーディアンズとの3連戦最終戦では、チームが3-4で敗れたものの、シリーズを2勝1敗で勝ち越したと、米メディア『フィールド・レベル・メディア』が報じている。

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この試合は雨天中断で大幅にスタートが遅れた。











当初は現地時間で午後1時10分の予定だったが、本拠地ギャランティード・レート・フィールドの南側を直撃した降雨によって約2時間半遅れ、午後3時50分の開始となった。



ホワイトソックスはここまで直近26試合の本拠地成績が22勝4敗と圧倒的で、本拠地9シリーズ連続勝ち越し中という好調を維持しての一戦だった。



遅い開始にもかかわらず、ガーディアンズ先発のタナー・バイビー投手が今季最高ともいえる内容を見せる。



6回投げて3安打無失点3奪三振と快投を演じ、打線をシャットアウト。



今季通算2勝8敗と苦しいシーズンを送る右腕が、勝負どころで本来の投球を取り戻している。



試合を動かしたのは6回のガーディアンズの攻撃だ。



カリル・ワトソン内野手が左中間へ2点適時打を放ち、ピーティー・ハルピン外野手とブラヤン・ロッキオ内野手の2人が生還して2-0とリードを広げた。



一方でホワイトソックスはこの回、左翼手アントナッチの悪送球が絡むなどエラーで自滅の形となっている。



ブレイデン・モンゴメリー内野手の犠牲フライで7回に1点を返すも8回に追加点を許し、再び2点差に開いた。



それでも9回裏の2者連続ホームランで同点に追いつき、3-3で10回延長に突入する。



しかし、そこで失点し、ホワイトソックスは逆転できずに3-4の敗戦を喫した。



シリーズ全勝とはならなかったが、ホワイトソックスを率いるウィル・ヴェナブル監督は「ファンが力をくれた。



選手たちはファンの皆の声援に応えてくれたと思う。



ファンが素晴らしいエネルギーを与えてくれたおかげであり、私たちはここに来てから毎晩それを感じていた」と語り、本拠地の雰囲気を高く評価した。



同メディアによると、シリーズ最初の2試合で平均2万6017人の観客が詰めかけたという。



この日も主砲・村上は打席に立てなかったが、ハムストリング回復は8割まで進んでおり、6月末から7月初旬の復帰が見込まれている。



シリーズを勝ち越したチームに主砲が戻るとき、ア・リーグ中地区首位のさらなる盤石化が期待される。



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【了】