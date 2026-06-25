







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担っていたタイラー・グラスノー投手が故障離脱している。負傷者リスト（IL）に入ってからは約2か月半が経過しているが、本人は現状にかなりのフラストレーションを溜めているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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グラスノーは日本時間5月７日の試合中に腰痛を訴えて途中降板すると、２日後の同9日にIL入り。その後、痛みの再発などもあり、思うように調整が進んでいない状況が長引いている。











同メディアは「彼はこれまで2度投球プログラムを開始したものの、そのたびに状態が悪化し、すべての調整を中断せざるを得なくなった。その状況に対する率直な苛立ちをのぞかせている」としつつ、「早く投げ始めて、前に進みたいんだ。必要以上に長く離脱するつもりは絶対にない。これ以上プレーできないでいるのは、本当にクソみたいに気が狂いそうなんだ」という本人のコメントを紹介。



加えて、「問題の一因は、身長203センチを誇る彼の大柄な体格にある。投球のたびに、腰の下部へ余計な負担がかかってしまうのだ。これはベテランになった彼にとって現実的な課題となっているが、本人にもどうすることもできない部分でもある」と、具体的な問題点についても言及している。





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