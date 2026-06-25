モロッコ代表FWイスマエル・サイバリ（PSV／オランダ）が初出場のワールドカップで躍動している。

FIFAワールドカップ2026・グループC第3節（最終節）が現地時間24日に行われ、モロッコはハイチ代表と対戦した。先発出場したサイバリは1－2と1点ビハインドで迎えた45＋1分、アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）からのグラウンダーの折り返しを右足ダイレクトでゴール左下隅へ流し込み、貴重な同点ゴールを記録。後半に2点を追加したモロッコは4－2で試合を締め括り、グループC2位で決勝トーナメント進出を決めた。

ブラジル代表との初戦、スコットランド代表との2戦目に続いてネットを揺らし、3試合連続ゴールを記録したサイバリ。データサイト『Opta』によると、ワールドカップのグループステージにおいてアフリカ人選手が3試合すべてでゴールを決めたのは史上初とのこと。また、アフリカ人選手が1大会で3ゴールを決めたのは、2010年の南アフリカ大会でのガーナ代表FWアサモア・ギャン氏以来となっているようだ。

2025－26シーズンは所属するPSVで公式戦通算19ゴール9アシストをマークし、初出場のワールドカップでも結果を残しているサイバリは、今夏のバイエルン移籍が濃厚とも報じられている。決勝トーナメント初戦のラウンド32でモロッコと対戦する可能性がある日本代表としては怖い存在だ。

【ゴール動画】ハキミとのホットラインからサイバリが巧みな一撃！