ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）が、“セレソン”のFIFAワールドカップの歴史において、歴代5人目となる偉業を達成した。

FIFAワールドカップ2026・グループC第3節が現地時間24日に行われ、ブラジル代表はスコットランド代表と対戦。試合は序盤の7分、相手のミスを見逃さなかったFWハイアン（ボーンマス／イングランド）が敵陣でボールを引っ掛けると、引き取ったヴィニシウスが冷静にGKをかわしてゴールネットを揺らす。23分のゴールこそファウルにより取り消しとなったが、前半アディショナルタイムにはMFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）からのクロスボールを頭で沈め、今大会初の2得点を記録した。

ブラジル代表は後半に入った60分にもFWマテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）が追加点を奪い、3－0と快勝。勝ち点を「7」に伸ばし、グループCを首位で終えた。

ヴィニシウスは13日の第1節モロッコ代表戦では、1点ビハインドで迎えた32分、左サイド深い位置からマイナス方向へ持ち出すと、強烈な右足シュートを突き刺し、ブラジル代表の同点ゴールをマーク。第2節ハイチ代表戦では、2点をリードして迎えた前半アディショナルタイム、MFルーカス・パケタ（フラメンゴ）からのスルーパスに抜け出し、GKとの1対1を制して追加点を奪っていた。つまり、グループステージの全3試合でゴールを挙げたこととなる。

FIFAワールドカップでは、1958年のスウェーデン大会から4チーム総当たりのグループステージ制が導入されており、参加チームは最低でも3試合を戦うフォーマットとなった。データサイト『Sofascore』によると、このフォーマットが導入されて以降、過去にグループステージ全3試合でゴールを挙げたブラジル代表選手は、4名しかいないという。1970年のメキシコ大会におけるジャイールジーニョ、1994年のアメリカ大会におけるロマーリオ、そして2002年の日韓大会におけるロナウドとリヴァウドだ。

今回、ヴィニシウスがグループステージでの3戦連発を記録し、セレソンで歴代5人目となる偉業を達成した。

なお、グループステージ全3試合でゴールを決めた選手が誕生した過去3大会、いずれもブラジル代表は優勝を飾っている。今大会、ブラジル代表は12大会連続となるグループステージ首位通過を果たしたが、どのような結末となるのかにも注目だ。

【ハイライト動画】ヴィニシウスはここまでの3試合で4ゴール

▼ブラジルvsモロッコ

▼ブラジルvsハイチ

▼ブラジルvsスコットランド

