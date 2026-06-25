スイス代表MFヨハン・マンザンビ（フライブルク／ドイツ）が、21世紀のFIFAワールドカップで歴代3人目となる記録を達成した。

FIFAワールドカップ2026・グループB第3節が現地時間24日に行われ、スイス代表はカナダ代表と対戦。試合はスコアレスで折り返した後半立ち上がりの46分、右サイドへ流れたマンザンビからの折り返しを、FWルベン・バルガス（セビージャ／スペイン）が押し込み、スイス代表が先制。続く57分には、ボックス内でFWブリール・エンボロ（レンヌ／フランス）の落としを受けたマンザンビが、右足でシュートをねじ込み、スイス代表がリードを広げた。

ハイドレーションブレイク明けの76分にはカナダ代表に1点を返され、終盤には猛攻を受けたものの、スイス代表は1点のリードを守り抜き、2－1でタイムアップ。勝ち点「7」でグループBの首位に立ち、4大会連続で決勝トーナメントへ駒を進めた。

同試合、マンザンビは1ゴール1アシストと、スイス代表の全得点に絡む活躍を見せた。1－1のドローに終わった今大会初陣のカタール代表戦はベンチスタートで、約25分間のプレーにとどまったものの、4－1と快勝した第2節ボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦では2ゴールをマークしており、これで2戦3発を記録。今大会のグループステージでは、3ゴール1アシストと上々の数字を残した。

データサイト『Opta』によると、21世紀に入ってからのFIFAワールドカップで、4ゴール以上に直接関与した21歳以下の選手は、過去に2名しかいないという。1人目は元ドイツ代表FWトーマス・ミュラー（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）。ドイツ代表として国際Aマッチ通算131キャップを刻み、45ゴールを挙げている点取り屋は、2010年の南アフリカ大会で5ゴールを挙げ、得点王に輝く活躍を見せたが、当時の年齢は20歳だった。ちなみに同大会で、3アシストもマークしている。

2人目は、今大会も“エース”としてフランス代表をけん引するFWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）。初出場した2018年のロシア大会で、19歳ながらフランス代表の主力に君臨し、4ゴール1アシストの活躍で優勝に貢献した。同選手は以降のFIFAワールドカップでも得点を量産し、現時点で通算16ゴールと、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）に次ぐ数字を刻んでいる。

今回、マンザンビはミュラー、エンバペに続く3人目の記録を達成した。もちろん、21世紀以降のFIFAワールドカップ、そして21歳以下と、数々の条件付きであることは事実だが、今後のスイス代表をけん引するに違いない“ニュースター”は、自身初のFIFAワールドカップで華々しい活躍を見せている。

【ハイライト動画】マンザンビが2得点演出！ スイスが4大会連続の決勝Tへ