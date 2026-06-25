FIFAワールドカップ2026・グループB第3節が現地時間24日に行われ、スイス代表とカナダ代表が対戦した。

3大会連続で決勝トーナメントに進んでいるスイス代表は今大会、13日に行われた初陣のカタール代表戦こそ1－1で引き分けたが、18日の第2節ではボスニア・ヘルツェゴビナ代表を4－1で破った。

一方で、今大会の共催国であるカナダ代表は、12日の第1節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と1－1で引き分け、FIFAワールドカップで初の勝ち点を獲得。続く18日の第2節では、カタール代表を6－0で粉砕し、初勝利を記録した。

両チームともに、勝ち点「4」を積み上げた状況で最終節を迎える。グループステージ突破のためには互いに最低でも勝ち点「1」が欲しい状況のなか、先にチャンスを作ったのはスイス代表。11分、敵陣左サイドでボールを持ったリカルド・ロドリゲスからのスルーパスで、ブリール・エンボロがラインブレイク。GKと1対1のチャンスを迎えたが、シュートはGKマクシム・クレポーに阻まれる。

対するカナダ代表は33分、ボックス左のスペースでスルーパスを呼び込んだサイル・ラリンが、体勢を立て直して右足を振ったが、GKグレゴール・コベルの壁を破るには至らない。前半は拮抗した展開となり、スコアレスで後半へ折り返す。

後半に入ると、キックオフからわずか40秒でスコアが動く。スイス代表は後方からパスを繋いで攻撃を組み立て、右サイドへ流れたヨハン・マンザンビが時間をかけずにグラウンダーのボールを折り返す。最後はファーサイドでフリーになったルベン・バルガスが右足でねじ込み、スイス代表が先手を取った。

1点をリードしたスイス代表は続く57分、ボックス内でボールをキープしたエンボロの落としを、マンザンビが右足で蹴り込み、2試合連続通算3点目をゲット。スイス代表がリードを広げる。

カナダ代表は後半のハイドレーションブレイク明けの76分、リュック・ド・フジェロールのロングフィードで背後を取ったナタン・サリバが、見事なファーストタッチから、相手に触られない回転をかけたボールを中央へ折り返すと、直前からピッチに送り出されたばかりのプラミス・デイヴィッドがダイレクトでシュートをねじ込み、1点を返す。

だが、カナダ代表の反撃はここまで。試合はこのままタイムアップを迎え、スイス代表が勝ち点を「7」に伸ばし、最終節を終えてグループBの首位に立った。この結果、4大会連続の決勝トーナメント進出が決定。スイス代表はラウンド32で、グループE、F、G、I、Jのいずれかの3位チームと対戦する。

敗れたカナダ代表は、他会場でボスニア・ヘルツェゴビナ代表が勝利したことにより、勝ち点「4」で並んだ。だが、当該チーム間の対戦成績は引き分け、そして得失点差で上回り、2位に入ることに成功。カナダ代表はラウンド32で、グループAの2位チームと対戦する。

【スコア】

スイス代表 2－1 カナダ代表

【得点者】

1－0 46分 ルベン・バルガス（スイス代表）

2－0 57分 ヨハン・マンザンビ（スイス代表）

2－1 76分 プラミス・デイヴィッド（カナダ代表）

【ゴール動画】スイスはマンザンビ躍動！ カナダはスーパープレーで1点を返す