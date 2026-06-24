「今休むの? と言われそうで」…有休申請時に気まずさを感じる理由ランキング

6月は国民の祝日がなく、一年のうちで唯一、平日休みが存在しない月です。5月前半のGWを過ぎると、7月の第3月曜日である「海の日」までおよそ2カ月半にわたり祝日がない計算になるため、疲労が蓄積しだす6月に「有給休暇を取りたいなぁ……」と考える人も少なくないでしょう。

有給休暇は働く人に認められた権利であり、近年は企業側も取得を推進する動きを強めています。一方で、制度として利用できる環境が整いつつあるにもかかわらず、「休みたいのに言い出しづらい」「申請するだけで気を遣う」と感じた経験がある人は少なくありません。

特に人手不足や業務量の増加が続く職場では、自分が休むことで周囲に負担をかけてしまうのではないかと不安になる場面もあるでしょう。実際には誰から反対されたわけではなくても、職場の空気や周囲の状況を気にして有給休暇取得をためらったことがある人もいるかもしれません。

有給休暇の申請時に気まずさを感じた理由をランキング形式で紹介します

そこで本記事では、マイナビニュース会員を対象に行った「有給休暇の申請時に気まずさを感じた理由」のアンケート結果をランキング形式で紹介します。働く人たちはどのような理由から気まずさを感じているのでしょうか。調査結果を見ていきましょう。

有給休暇申請時に気まずさを感じた理由ランキング

まず、マイナビニュース会員301名に対し、「有休申請で気まずさを感じたことはありますか?」と聞いてみたところ、「よくある」(25.6%)と「ときどきある」(31.2%)を合わせた数字は56.8%となり、およそ5人に3人が有休申請時に気まずさを感じた経験があることがわかりました。

続いて、気まずさを感じた経験を持つマイナビニュース会員に、「有休申請時に気まずさを感じた理由」について聞いてみたところ、ランキングはこのような結果となりました。

1位:周囲が忙しそうだった(26.9%)

2位:人手不足だった(18.7%)

3位:上司に言い出しにくかった(18.1%)

4位:特に理由はないが空気的に取りづらい(17.0%)

5位:同僚に申し訳なく感じた(12.3%)

6位:理由を聞かれそうだった(9.3%)

有休申請で気まずさを感じる理由

ここからは上位にランクインした理由や、それを選んだ理由を紹介していきます。

周囲が忙しそうだった

最も多かった回答は「周囲が忙しそうだった」で、26.9%となりました。有給休暇の取得自体には問題がなくても、自分が休むことで周囲の負担が増えるのではないかと考え、申請をためらった経験を持つ人が多いようです。

職場ではチームで業務を進めるケースが多く、個人の業務が周囲と密接につながっています。そのため、忙しそうな同僚やチームメンバーの姿を見ると、「今休んでいいのだろうか」という心理が働きやすくなります。制度上の問題というよりも、協調性を重視する職場文化が影響している可能性があります。

選んだ理由

・「忙しいときに休むのが申し訳なく感じた」(41歳・女性)

・「人数が少なく、忙しい時期に申請はしづらい。そういうときに限って周囲も申請しようとするからなおさらしづらい」(41歳・男性)

・「周りが忙しそうなのに自分の仕事を依頼するのは気が引けた」(44歳・女性)

・「『このクソ忙しい最中に休むのか』という空気感を出される」(49歳・男性)

・「結局休んだ分、自分に業務がのっかってくるわけだし」(44歳・男性)



人手不足だった

2位は「人手不足だった」で18.7%でした。十分な人数が確保できていない状況では、自分が休むことで現場が回らなくなるのではないかという不安を抱く人が少なくないようです。

近年は慢性的な人手不足を課題とする企業も多く、特定の人に業務が集中しやすい職場も存在します。有給休暇の取得を妨げているのは制度ではなく、欠員が出た際のカバー体制の不足であるケースも考えられます。

選んだ理由

・「次々に人が辞める会社にいたときで、一人休むと誰かが無茶な連勤を強いられる環境だった」(40歳・男性)

・「常に人不足なので、有給休暇の申請がしにくい」(46歳・女性)

・「ぎりぎりの人数で回しているので有給休暇が取れない」(42歳・男性)

・「人手不足で他の人に負担をかけそうで気まずかった」(45歳・女性)

・「趣味のライブで有給休暇を取るときに嫌味を言われたことがあったので、気まずい思いをした」 (44歳・男性)



上司に言い出しにくかった

18.1%で3位となったのは「上司に言い出しにくかった」でした。申請ルールは整っていても、上司との関係性によって心理的なハードルを感じる人が一定数いるようです。

職場では評価者である上司への遠慮が生まれやすく、忙しそうな様子や厳しい雰囲気が申請のしづらさにつながることがあります。実際には許可される場合でも、申請前の段階で躊躇してしまうケースは珍しくありません。

選んだ理由

・「有給休暇取得の理由やタイミングについて指摘される可能性があるから」(42歳・男性)

・「上司と有給休暇の希望日がかぶってしまい言いにくかった」(44歳・女性)

・「休んでいても顧客対応を求められる職場なので、有給休暇を出すたびに毎回チクリと言われる」 (48歳・女性)

・「上司が取りにくそうにしている」(41歳・男性)

・「口では『有給休暇を取れよ』と言いながら自分は取らない。毎回切り出すのが申し訳なく感じる」(44歳・男性)



特に理由はないが空気的に取りづらい

17.0%で4位となったのは「特に理由はないが空気的に取りづらい」でした。明確な反対や制約がなくても、職場の雰囲気によって取得をためらう人が一定数いることがわかります。

職場には言語化されていない暗黙のルールが存在する場合があります。周囲があまり有給休暇を取っていない環境では、自分だけ休むことへの心理的抵抗が生まれやすくなります。

選んだ理由

・「年次休暇を消化するという文化がない」(45歳・女性)

・「やはり周りが誰も有給休暇を取っていなかったことです」(47歳・男性)

・「同僚が全然有休を取らないため」(47歳・女性)

・「単なる有給休暇の消化は言いだしづらい」(46歳・男性)



同僚に申し訳なく感じた

5位は「同僚に申し訳なく感じた」で12.3%でした。自分の不在によって業務を引き継いでもらうことへの負い目を感じる人もいるようです。

業務の属人化が進んでいる職場では、休暇取得時に周囲への負担が大きくなりがちです。人間関係を大切にしたい気持ちが、有給休暇取得への遠慮につながるケースも考えられます。

選んだ理由

・「なんとなく罪悪感を覚えてしまう」(25歳・女性)

・「持ち場が同じ同僚に対して、負担をかけて申し訳なく思う」(35歳・男性)

・「私が休みのときに他の人は働いているから」(37歳・女性)



理由を聞かれそうだった

9.3%で6位となったのは「理由を聞かれそうだった」でした。有給休暇の理由を詳しく説明したくないと考える人も一定数存在するようです。

制度上は取得理由を細かく説明する必要がない場合でも、慣習的に理由を尋ねる文化が残っている職場もあります。プライベートな事情を話したくないという意識が、申請への抵抗感につながることも考えられます。

選んだ理由

・「長期間の有休だったため、上司に根掘り葉掘り聞かれた」(42歳・男性)

・「遊びでの有給休暇だったので理由をあまり言いたくなかった」(49歳・女性)

・「私用と記載したが理由を聞かれた」(40歳・男性)

・「理由はプライベートだから聞かないで」(34歳・女性)



ランキング全体から見える共通傾向

上位回答の多くに共通していたのは、「休むこと」そのものではなく「周囲への配慮」でした。有給休暇の取得をためらう背景には、職場の人間関係や業務分担への気遣いが大きく影響しているようです。

働き方改革によって有休取得率は改善傾向にある一方で、現場では人手不足や業務過多といった課題が続いています。制度と現実の間にあるギャップが、今回の結果にも表れているのかもしれません。

有給休暇取得に関するFAQ

ここでは、今回のアンケート結果をFAQ方式にまとめて紹介します。

Q.有給休暇は権利なのに、なぜ取得しづらいと感じる人が多いのでしょうか?

有給休暇は法律で認められた権利ですが、実際には職場の人間関係や業務状況が心理的なハードルになることがあります。

今回の調査では、「周囲が忙しそうだった」が26.9%で最多となりました。また、「人手不足だった」「上司に言い出しにくかった」などの回答も上位に入っており、制度そのものではなく職場環境が取得のしづらさにつながっていることがうかがえます。

Q.有給休暇の理由は会社に詳しく説明しなければいけませんか?

一般的には、有給休暇の取得理由を詳細に説明する義務はありません。

しかし、今回の調査では9.3%が「理由を聞かれそうだった」と回答しました。制度上のルールと現場の慣習が一致していないケースもあり、「私用」とだけ伝えたい人が心理的な負担を感じることもあるようです。

Q.周囲が忙しいときに有給休暇を取るのは迷惑になりますか?

有給休暇の取得自体は労働者の正当な権利です。

一方で、今回の調査では「周囲が忙しそうだった」が最多となっており、自分の不在によって同僚に負担をかけることへの申し訳なさを感じる人が少なくありませんでした。職場によっては業務の引き継ぎや情報共有を事前に行うことで、周囲の負担を軽減できる場合もあります。

Q.有給休暇が取りやすい職場にはどのような特徴がありますか?

有給休暇が取りやすい職場では、休暇取得が特別なことではなく、日常的な文化として定着している傾向があります。

今回の調査では「特に理由はないが空気的に取りづらい」という回答が17.0%ありました。反対に言えば、上司や同僚が普段から有給休暇を取得している職場では、心理的なハードルが下がりやすいと考えられます。

Q.人手不足の職場では有給休暇を諦めるしかないのでしょうか?

人手不足であっても、有給休暇を取得する権利がなくなるわけではありません。

ただし、今回の調査では18.7%が「人手不足だった」と回答しており、制度と現場の実情との間にギャップがあることが見えてきました。特定の人に業務が集中しない体制づくりや、休暇取得を前提とした業務設計が今後ますます重要になりそうです。

有給休暇は誰もが利用できる制度なのを忘れずに

本記事では「有給休暇の申請時に気まずさを感じた理由」をランキングで紹介しました。

今回の調査では、「周囲が忙しそうだった」が最多となり、有給休暇取得時の気まずさの背景には職場への配慮や遠慮があることが見えてきました。人手不足や上司との関係性だけでなく、目に見えない職場の空気も大きな要因になっているようです。

有給休暇は本来、誰もが利用できる制度です。今後は制度の整備だけでなく、安心して休める職場文化づくりも重要なテーマになっていくのではないでしょうか。

調査時期:2026年6月16日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計301人

調査方法:インターネットログイン式アンケート

