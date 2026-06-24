日本ハムが3点差でロッテに勝利

先発投手：日本ハムは加藤貴之が7回2失点の好投（4安打2奪三振）、ロッテの河村説人は5回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：日本ハムが1点を追加 3回裏：日本ハムが2点を追加 4回裏：日本ハムが2点を追加 注目選手：日本ハムの野村佑希が2本塁打、2打点、2得点の活躍、日本ハムの水谷瞬が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、日本ハムのF.レイエスが1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 67 26 39 2 .400 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 68 25 42 1 .373 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 67 39 28 0 .582 3
3 オリックス 68 37 30 1 .552 5
4 日本ハム 71 39 32 0 .549 5
5 ロッテ 67 33 32 2 .508 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17