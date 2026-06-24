日本野球機構（NPB）は24日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグ遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）に抜かれ前日4位に転落した村林一輝（楽天）が1日で3位に戻った。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
264,041 山野太一（ヤクルト）
246,242 高橋遥人（阪神）
107,395 金丸夢斗（中日）
＜中継投手＞
397,183 大勢（巨人）
250,373 星知弥（ヤクルト）
84,500 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
460,470 キハダ（ヤクルト）
214,506 岩崎優（阪神）
170,882 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
284,409 古賀優大（ヤクルト）
254,604 坂本誠志郎（阪神）
208,479 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
494,310 大山悠輔（阪神）
235,170 オスナ（ヤクルト）
185,959 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
386,581 中野拓夢（阪神）
261,863 牧秀悟（DeNA）
182,243 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
585,544 佐藤輝明（阪神）
243,329 武岡龍世（ヤクルト）
143,148 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
376,491 長岡秀樹（ヤクルト）
342,322 村松開人（中日）
204,310 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
622,728 森下翔太（阪神）
339,834 細川成也（中日）
338,218 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
246,387 伊藤大海（日本ハム）
173,494 平良海馬（西武）
131,066 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
274,174 鈴木昭汰（ロッテ）
234,079 甲斐野央（西武）
230,666 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
305,255 マチャド（オリックス）
283,954 横山陸人（ロッテ）
227,369 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
376,318 田宮裕涼（日本ハム）
233,586 若月健矢（オリックス）
167,248 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
451,214 清宮幸太郎（日本ハム）
348,831 ネビン（西武）
254,149 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
346,420 小川龍成（ロッテ）
308,439 太田椋（オリックス）
238,422 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
494,951 栗原陵矢（ソフトバンク）
271,903 郡司裕也（日本ハム）
182,531 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
278,124 水野達稀（日本ハム）
264,961 友杉篤輝（ロッテ）
206,470 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
517,350 万波中正（日本ハム）
444,371 西川史礁（ロッテ）
400,025 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
467,786 レイエス（日本ハム）
325,526 柳田悠岐（ソフトバンク）
197,594 ポランコ（ロッテ）