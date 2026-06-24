楽天・村林一輝 (C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は24日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　パ・リーグ遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）に抜かれ前日4位に転落した村林一輝（楽天）が1日で3位に戻った。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

264,041　山野太一（ヤクルト）

246,242　高橋遥人（阪神）

107,395　金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

397,183　大勢（巨人）

250,373　星知弥（ヤクルト）

84,500　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

460,470　キハダ（ヤクルト）

214,506　岩崎優（阪神）

170,882　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

284,409　古賀優大（ヤクルト）

254,604　坂本誠志郎（阪神）

208,479　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

494,310　大山悠輔（阪神）

235,170　オスナ（ヤクルト）

185,959　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

386,581　中野拓夢（阪神）

261,863　牧秀悟（DeNA）

182,243　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

585,544　佐藤輝明（阪神）

243,329　武岡龍世（ヤクルト）

143,148　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

376,491　長岡秀樹（ヤクルト）

342,322　村松開人（中日）

204,310　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

622,728　森下翔太（阪神）

339,834　細川成也（中日）

338,218　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

246,387　伊藤大海（日本ハム）

173,494　平良海馬（西武）

131,066　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

274,174　鈴木昭汰（ロッテ）

234,079　甲斐野央（西武）

230,666　田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

305,255　マチャド（オリックス）

283,954　横山陸人（ロッテ）

227,369　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

376,318　田宮裕涼（日本ハム）

233,586　若月健矢（オリックス）

167,248　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

451,214　清宮幸太郎（日本ハム）

348,831　ネビン（西武）

254,149　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

346,420　小川龍成（ロッテ）

308,439　太田椋（オリックス）

238,422　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

494,951　栗原陵矢（ソフトバンク）

271,903　郡司裕也（日本ハム）

182,531　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

278,124　水野達稀（日本ハム）

264,961　友杉篤輝（ロッテ）

206,470　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

517,350　万波中正（日本ハム）

444,371　西川史礁（ロッテ）

400,025　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

467,786　レイエス（日本ハム）

325,526　柳田悠岐（ソフトバンク）

197,594　ポランコ（ロッテ）