ロッテは24日、6月26日のソフトバンク戦でRIZIN FIGHTING FEDERATIONに所属する「ヒロヤ」選手が来場し、セレモニアルピッチを行うことになったと発表した。
▼ ヒロヤ選手コメント
「自分が一人の格闘家として、このセレモニアルピッチに呼んでいただけたことを、心から光栄に思います。生涯忘れられない経験を、本当にありがとうございます。リングに上がる時と同じ気持ちで、この一球に全力を込めて投げたいと思います！」
ロッテは24日、6月26日のソフトバンク戦でRIZIN FIGHTING FEDERATIONに所属する「ヒロヤ」選手が来場し、セレモニアルピッチを行うことになったと発表した。
▼ ヒロヤ選手コメント
「自分が一人の格闘家として、このセレモニアルピッチに呼んでいただけたことを、心から光栄に思います。生涯忘れられない経験を、本当にありがとうございます。リングに上がる時と同じ気持ちで、この一球に全力を込めて投げたいと思います！」
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