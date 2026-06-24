







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5月18日、エリック・ラウアー投手をトロント・ブルージェイズから金銭トレードで獲得した。同選手は早速先発ローテ入りを果たしているが、その貢献はグラウンド内だけにとどまらないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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同メディアは「彼の活躍はシーズン全体の流れを変えるほどのものだったとは言えないが、それでも十分に見事な成績だ。加入後4登板で22回1/3を投げて防御率3.22を記録している。これは、ブルージェイズ時代の8登板で36回1/3回、防御率6.69とは比べものにならないほど優れた数字だ。同じシーズンの同じ投手でありながら、西海岸へ移籍したことで、その歩んでいる物語はまったく異なるものになっている」と現状に言及。











その上で、「彼の活躍のおかげで、ドジャースはリバー・ライアン投手を3Aに留めて再起を図ることができ、先発が必要になったからといって無理やり昇格させる必要がなくなった。ライアンがトレード交渉でほぼ手放せない存在となっているのは、まさにラウアーへの投資が少しばかりの時間的猶予を与えてくれたからに他ならない」と指摘している。



獲得当初はロングリリーフ要員になるという見方が多かったラウアーだが、現在の姿はチームにとっても嬉しい誤算かもしれない。



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