「調子が乗れば打てない」今井達也、次回登板も“先発の格”を示せるか！？…









今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、25日（日本時間26日）に行われるデトロイト・タイガース戦に先発登板する。前回登板では11奪三振という圧巻の投球を披露したが、四球の多さは課題であると米メディア『クライミング・タルズヒル』が報じている。

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今井は20日（同21日）のクリーブランド・ガーディアンズ戦で、6回を投げて6安打3失点、11奪三振四球ゼロとキャリアハイの内容でチームを9-3の勝利に導いた。











一方で、シーズンを通じた安定感の課題として四球の多さが目立っており、同メディアは「四球改善が必要」と分析している。



試合後、アストロズを率いるジョー・エスパダ監督は「調子が乗れば打てない。



今日は自分が良い投手だということを証明してくれた」と高く評価した。



今井の空振り率は32%で全投手中91パーセンタイルに位置しており、球が決まれば手がつけられない。



ただし、チェイス率（ボール球に手を出す割合）は27.2%と全体の19パーセンタイルにとどまっており、打者が慎重に見極めてくることも多い。



同メディアが「四球改善が必要」と強調する根拠はここにある。



今季の四球率は13.3%、BB/9（9イニングあたりの与四球）は5.27と高水準で、制球が定まらない試合では痛打を浴びるリスクが跳ね上がる。



高い奪三振能力を持ちながら、与四球が命取りになる「紙一重の投手」という評価だ。



その脆さを象徴する登板が6月12日（同13日）のカンザスシティ・ロイヤルズ戦だ。



わずか2/3イニングを投げて5失点でKOされている。



この日の好投と一週間前の惨敗は、同一投手とは思えない。それほどの落差が、今季の今井を端的に表している。



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