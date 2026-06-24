横浜DeNAベイスターズ 最新情報
24日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは入江大生選手を一軍登録から抹消した。
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入江は、2020年ドラフト1位で明治大からDeNA入団した6年目右腕。今季から先発として起用されていた。
昨季はリリーフに欠かせない存在として50試合に登板。防御率3.15、22セーブの好成績を残した。
先発として臨んだ今季はここまで7試合に登板し、0勝3敗、防御率6.90と大苦戦。
前日の中日戦でも5.1回を投げ7被安打5失点と打ち込まれ、3敗目を喫し、登録抹消となった。
先発転向後の初勝利が遠いドラ1右腕。残した実績は確かなものだけに、ファームで調整し再び一軍マウンドで躍動出来るだろうか。
【動画】痛恨被弾…入江大生VSサノーの真剣勝負がこちら
DAZNベースボールの公式Xより
金華山まで飛ばせ
岐阜の夕闇に白球が消えた
サノー 確信の5号2ラン
⚾️中日×DeNA
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