横浜DeNAベイスターズの入江大生【写真：産経新聞社】


　


横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　24日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは入江大生選手を一軍登録から抹消した。
 


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　入江は、2020年ドラフト1位で明治大からDeNA入団した6年目右腕。今季から先発として起用されていた。
 
　昨季はリリーフに欠かせない存在として50試合に登板。防御率3.15、22セーブの好成績を残した。
 

　

 
　先発として臨んだ今季はここまで7試合に登板し、0勝3敗、防御率6.90と大苦戦。
 
　前日の中日戦でも5.1回を投げ7被安打5失点と打ち込まれ、3敗目を喫し、登録抹消となった。
 
　先発転向後の初勝利が遠いドラ1右腕。残した実績は確かなものだけに、ファームで調整し再び一軍マウンドで躍動出来るだろうか。
 




  


　


【動画】痛恨被弾…入江大生VSサノーの真剣勝負がこちら
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

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【了】