「終わりが近づいている」千賀滉大、防御率10.08で崖っぷち！？　球団は方…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、23日（日本時間24日）に行われたシカゴ・カブス戦に登板し、3回2/3を投げて7失点と痛恨の内容となった。ここまで7先発で防御率10.08と深刻な不振が続いており、先発ローテーションから外すべきかどうかの議論を呼んでいると、米メディア『ヘビー』が報じている。

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米公式サイト『MLB.com』を担当するアンソニー・ディコモ記者は千賀について「ローテの終わりが近づいている」と主張。











続けて「先発ローテにとどまれるかだけでなく、メッツ在籍そのものが終わりを迎える可能性があるのではないか」とも踏み込んだ。



千賀は今季、0勝6敗と大苦戦しており、この日のカブス戦でも初回は球速98〜99マイルの速球を投じて一定の存在感を示したが、2回以降はスライダーやカッターが制球できず崩れている。



試合後、メッツを率いるカルロス・メンドーザ監督は「こんな試合ばかりではダメだ。



きっと何らかの決定を下すことになるだろうが、これでは到底納得できない」と述べ、球団として具体的な対応を協議する方針を示唆している。



同メディアによると、球団内で検討されている選択肢は3つあるようだ。



DFA（任意解放）した場合、来季の残存契約金1500万ドル（約24億3000万円）を全額負担しなければならない。



ブルペン降格やマイナー降格も俎上に載っているが、いずれの道も財務的・戦力的な痛みが伴う。



問題をさらに複雑にするのが、故障から復帰間近のクリスチャン・スコット投手の存在だ。



スコットが先発に戻れば枠が一つ埋まり、千賀のロスター入りは一層難しくなる。



チームの戦績も34勝44敗の借金10を抱えており、編成面での整理が急務な局面にある。



千賀の代名詞だった“ゴーストフォーク”も今季は精度が著しく低下しており、空振りを奪えない場面が続いている。



かつてメジャー初年度にメッツの打者を幻惑した魔球が、今は味方のピンチを広げてしまっている。



これまで千賀の先発継続を維持してきたメンドーザ監督だが、同選手の低迷が続く状況を受けて、その方針を変えるかもしれない。



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