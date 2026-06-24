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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、22日（日本時間23日）のミネソタ・ツインズ戦でファウルチップを頭部に受けた影響で3回裏に途中交代した。翌日の試合も欠場しており、ラッシングの状態が心配されている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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ドジャースは、ラッシングの交代が予防的な措置だったことを試合後すぐに明かした。最初の脳震とう検査は通過したというが、デーブ・ロバーツ監督は翌日に2度目の検査を受けさせるため、スタメンから外したようだ。











ラッシングは自身の状態について「試合の最初の投球で、頭のてっぺんに直撃した。その後数イニング、そして最初の打席の間も頭がズキズキと痛んだ」と振り返っている。



ドジャースはすでにウィル・スミス捕手を負傷で欠いており、復帰は7月まで見込まれていない。そのため、現時点でラッシングまで失う余裕はほとんどない。ドジャースの捕手層が薄いことを考えれば、しばらくチャッキー・ロビンソン捕手でしのぐ必要が出てくる。



厳しい状況に立たされたドジャースの捕手陣について、ステビンス氏は「ラッシングの状況は今後数日で明らかになるだろうが、もし彼が故障者リスト（IL）入りすることになれば、ドジャースは早急に代役を見つけるか、ラッシングかスミスが復帰するまで代役の代役の捕手を起用するしかないだろう」と言及した。





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