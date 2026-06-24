







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間23日に発表されたオールスターファン投票の第2回中間結果で、大谷ら4名がトップに立った。他にも2名が2位につけている中、米メディア『クラッチポインツ』は、キム・ヘソン内野手が4位であることに注目している。



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キムは43試合、打率.259、1本塁打、11打点といった数字を残していた中、5月末に今季2度目のマイナー降格となり、現在まで再昇格はできていない。にもかかわらず、今回の中間結果ではナリーグ二塁手部門で4位にランクインしている。











これについて、同メディアは「彼の順位は異例だと言える。なぜなら、5月下旬以降はメジャーの試合に出場していないからだ。最新の中間結果が発表された時点では、すでに約1か月を3Aで過ごしていたことになる。加えて、その後ろに並ぶ選手たちの顔ぶれも大きな要因だ。彼はサンフランシスコ・ジャイアンツのルイス・アラエス内野手や、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ内野手といった実績十分のメジャーリーガーたちを上回っている」と言及。



続けて、「彼が今後さらに投票を勝ち進めるかどうかは不透明だが、その得票数はすでに今季の投票における最も意外な出来事の一つとなっている。少なくとも現時点では3A所属の選手が、ナリーグ二塁手部門の激しい争いを、球界でも屈指の不思議なファン投票ストーリーへと変えてしまった」と記している。





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