







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ここ数週間は右手中指のマメや左膝の炎症に悩まされているが、それでも打撃で結果を残し続けている。開幕から二刀流として出場を続ける大谷には負担が大きくかかっており、今後は休養を増やさざるをえないかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは今季、大谷の負担を軽減するため、登板日には打線から外す形を取っている。その翌日に休養日が組まれることも多く、二刀流の負荷を管理しながら起用している。











大谷の今後についてデーブ・ロバーツ監督は、これまで通り前へ進んでいくだけだと説明した。次回登板は予定通り行われる見込みであり、小さな不安材料がある中でも、指揮官は登板できない理由は見当たらないとしている。



一方で、ロバーツ監督は将来的に登板間隔を空ける可能性を完全には否定しなかった。マメについては皮膚用接着剤を使っているが、前回登板ではそれが剥がれたのか、あるいは使用していなかったのかは分からず、それが終盤の出血につながった可能性がある。



負担が大きくかかっている大谷についてボレリ氏は「ドジャースは今季、彼をスタメンから外すことで負担軽減を図ってきた。ドジャースは大谷の休息をさらに調整する他の方法を見出す可能性もあり、彼自身は今後の判断をすべて球団に委ねる意向だ」と言及した。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】