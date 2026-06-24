







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで不振が長引いている選手がいる。今季新加入のカイル・タッカー外野手はその代表格で、ファンやメディアからの風当たりが強まっているが、デーブ・ロバーツ監督もため息をついているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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タッカーは昨オフ、4年2億4000万ドルの大型契約でドジャースに加入。しかし、迎えた今季は日本時間24日終了時点で75試合、打率.234、6本塁打、40打点と今一つ結果を残せていない。











同メディアは「ロバーツ監督は月曜日の試合前、タッカーが改善すべき点について明確な答えを示した」としつつ、「私としては、彼に本来の打者としての姿を取り戻してほしいだけだ。本来の彼は、ストライクゾーンをしっかり管理できる打者なんだ。今季はスイング率がかなり高くなっているし、ボール球に手を出す割合もかなり高くなっている」というロバーツ監督の見解を紹介。



続けて、「チームは今後も彼のスイングの修正に取り組んでいく方針だが、何らかの変化が必要であることは間違いない。彼の打撃力に大きな期待を込めて高額契約を結んだが、現時点では期待外れの補強に見えてしまっている。大型契約を結んだことによるプレッシャーから、オールスター選手である彼が結果を出そうとし過ぎている可能性もあり、それが現在の不振につながっているのかもしれない」と推測している。



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