今日の運勢 6月25日（木）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月25日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月25日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？自分らしさが輝く日。遠慮して抑えていた情熱を、今日は素直に表に出してOK。あなたが本気で動くほど、まわりも自然と引き寄せられます。やりたいことはためらわず、堂々と前に。少し熱めのお風呂でリセットすると、エネルギーが満ちて運気アップ。心が豊かになる日。これまで歩んできた道のりに、今日はそっと感謝を向けましょう。過去とのつながりを大切にすると、不思議と前へ進む力が湧いてきます。専門的なことを学んだり、遠出したりするのも良さそう。お墓参りやお寺への参拝で心を整えて。ワクワクが力になる日。好きなことや楽しい時間に、今日は思い切り没頭しましょう。迷っていたことも、創作や趣味にぶつければ素敵なエネルギーに変わります。感性のままに動いて。焼いたお肉でスタミナをチャージすると、勢いがついて◎。しなやかに進める日。仲間や目標に向き合う場面では、優しく根気よく進める強さが物を言います。焦らずコツコツ重ねる姿勢こそ、確かな信頼につながるでしょう。穏やかに、でも芯は強く。フロスを使って歯を丁寧にお手入れすると、運気が整いそう。ペースを守りたい日。人との関係で勢いに流されそうになりますが、ここは落ち着いて構えましょう。相手の言葉をじっくり受け止めると、誤解も減ってスムーズになるはず。こんにゃくでお腹をすっきり整えると、心の余裕も生まれて運気アップに。一呼吸置くと良い日。成果がすぐ出ないと焦りやすいですが、今日は土台を耕す意識で。結果を急がず、目の前のことを丁寧に進めましょう。身近な人との会話も大切にしてみて。ホタテやカキで滋養を補うと、巡りが整って運気が上向きます。肩の力を抜きたい日。仕事や評価が気になりますが、気負いすぎると空回りするかも。今日は完璧を狙わず、できることを着実に。悩むよりも動くことで、気持ちも整理されるでしょう。いつもより元気に歩いて体を動かすと、頭もすっきり。立て直していける日。なかなか前に進めない感覚があっても、今は内側を整える準備期間。無理にもがくより、一度立ち止まって深呼吸しましょう。焦りを手放すと、道が見えてきそうです。地下鉄や地層が見える場所に行くと、どっしりとした気持ちになれそう。整えていく日。気持ちの切り替えに少し時間がかかりそうですが、焦らずに決めていきましょう。お家や身近な環境を心地よく整えると、自然と前向きさも戻ってくるはずです。レモンのアロマで空気を変えて、気分をリフレッシュしましょう。誰かとおしゃべりしたくなる日。いつもと違う人と会話することで、思わぬ深掘りができるかも。ただし、気持ちが揺れやすい日でもあるので、勢いで決めるのは避けましょう。特に、衝動買いには注意を。ハスの花を見に行くと良さそうです。流れに逆らわない日。思い通りに進みにくいタイミングですが、無理を押し通すと裏目に出そう。今日は守りを固めて、タイミングを待つのが賢明です。ゴールドのアクセサリーを身につけて、自分の軸を静かに保つと運気も回復するでしょう。土台を見直す日。新しいことに手を出したくなりますが、準備不足のまま進むとつまずきやすいタイミングです。今日はまず、足元を固めることを最優先にしましょう。藍色を身近に取り入れると、心が落ち着いて冷静な判断ができるようになりそう。これまで抱えてきたモヤモヤや痛みが、少しずつ癒えはじめるタイミング。無理に明るく振る舞う必要はないので、傷ついた気持ちを認めてあげましょう。誠実に自分と向き合えば、重たかった心がふっと軽くなっていくはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4