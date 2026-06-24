







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、控え捕手のダルトン・ラッシング捕手が良くも悪くも存在感を放っている。精神面の未熟さを指摘する声も少なくないが、本人もこうした現状を認識し改善に取り組んでいるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のラッシングは日本時間23日終了時点で46試合、打率.252、8本塁打、22打点といった数字をマーク。その一方で、相手チームの不正行為を疑うような発言や、試合中の相手選手への暴言などが度々取りざたされている。











同メディアは「ラッシングは今季これまでに複数の出来事の中心となり、対戦相手のチームから批判を受けてきた。彼は非常に感情を前面に出してプレーするタイプであり、ときにはその感情が行き過ぎてしまうこともある。以前よりは感情をコントロールできるようになってきているが、本人もまだ改善の余地があることは理解しており、カリフォルニアポストに対して『今もその部分には取り組み続けている』と語っている」と言及。



続けて、「週末のボルティモア・オリオールズ戦では、三振後の彼がバットを膝で折ろうとする姿が目撃された。相手選手に向かっていくような行為に比べればはるかにましではあるが、これもまた感情をコントロールすることを学ぶ過程の一部と言える。それでも、彼は苛立ちを振り払い、自身初となるサヨナラ打を放った」と記している。





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