







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、ボルティモア・オリオールズと戦い1-12で大敗した。先発のエメ・シーハン投手をはじめ投手陣が大誤算だった一方、デーブ・ロバーツ監督は野手陣の方にも苦言を呈したという。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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同戦の打線は相手先発のブランドン・ヤング投手に、5回まで5安打1失点に封じられた。さらに、6回以降は2番手のグラント・ウォルフラム投手、3番手のキーガン・エーキン投手を前に、得点はおろか安打すら1本も打てなかった。











同メディアは「ドジャース打線はわずか1得点に終わり、内容の悪い打席が続くという懸念すべき状況も継続していた。ロバーツ監督は打席でのアプローチについて、『正直に言って良くない。打てるストライク、特に速球のストライクを見逃して、その後で変化球に手を出してしまっている。それは我々らしくないし、本来あるべき姿でもない』と語った」と言及。



続けて、「打線の下位には経験の浅い選手が何人かいるものの、ロバーツ監督は彼らだけに責任を押し付けることはしなかった。同監督はこの攻撃面の問題を特定の選手によるものではなく、打線全体の打者に影響しているチーム全体の課題だと位置付けた」と記している。



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