







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は23日（日本時間24日）、本拠地ロジャース・センターで行われたヒューストン・アストロズ戦に「4番・三塁」で先発出場。2本の適時打を含む3安打3打点の活躍を魅せた。



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2点を追う7回、3番手のエニエル・デロスサントス投手の直球にファウル、空振りと追い込まれながらも、3球目の直球を右前に弾き返す安打を放ち、同点機を演出。











8回には4番手のネート・ピアソン投手が投じた速球を初球から豪快に叩いて左前に運ぶ2点適時打を放ち、勝ち越しに成功した。



3点を追う延長11回には、6番手のローガン・バンウィ投手が投じた3球目のスライダーを左前に運ぶ適時打を放った。



さらにこの日四球を2つも選び、5出塁と4番の仕事を果たした。



しかし11回にアストロズのジョーイ・ロパフィド選手に3ランを浴び、試合は7-9で惜敗。



直近3試合で6安打7打点、月間打率.324・5本塁打・16打点・OPS1.000と好調を維持しながらも、チームの勝利には結びつかなかった。





















【動画】これが4番の働きだ！岡本和真、3安打3打点のハイライトがこちら



MLB Japanの公式Xより













💥 3安打3打点の大暴れ！

4番の仕事、タイムリーヒット2本🎉



7回 センターへのヒットで同点機を演出

8回 勝ち越し2点タイムリー

延長11回 追い上げのタイムリー

さらに四球2つで今日5出塁🔥



👉岡本は直近3試合で6安打7打点

月間打率.324 5HR 16打点 OPS1.000👏…

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【了】