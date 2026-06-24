







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの辻本倫太郎選手は23日、ZOZOマリンスタジアムで行われたファーム交流戦 3回戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「6番・中堅」で先発出場。4回に豪快なソロホームランを放った。







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森繁和著『回想』

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辻本は2023年ドラフト3位で仙台大から中日に入団した3年目内野手。











2年目の昨季は二軍で34試合に出場し打率.314とアピール。しかし一軍では打率.132とプロの壁に阻まれた。



それでも、この試合では初回にロッテ先発・ロングからセンターへのタイムリーヒットで4試合連続ヒットを記録。



さらに4回、ロッテの毛利海大のストレートを捉え、レフトスタンドへのホームラン。これで3試合連続のマルチヒットとなった。



このホームランで好調をキープしている今季はここまでファームで38試合に出場し打率.276、2本塁打、10打点をマーク。



一方で一軍では8試合の出場で11打数1安打、打率.091と苦しみ、2軍調整となっていた。



何とかアピールを続け、もう一度一軍のポジション争いに加わりたいところだ。























【動画】低い姿勢から豪快アーチ…辻本倫太郎、昇格へのアピール弾！

DAZNベースボールのXより













低い姿勢から



3年目 辻本倫太郎

本日2安打目はソロホームランに！



⚾ロッテ×中日（ファーム）

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【了】