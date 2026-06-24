デザインにはジウジアーロが関わったのか？｜ガンディーニの娘が「ミウラ論争」を語る

ミウラのデザインにはジウジアーロが関わった…。そうした異論を、マルチェロ・ガンディーニはどう思っていたのだろうか。ガンディーニの娘、マルツィア・ガンディーニ・ロヴェラが自身の見解を語る。

【画像】ランボルギーニ・ミウラの設計図面

当時27歳の父が傑作のひとつをデザインしてから60年になる。これを節目に、いわゆる”ミウラ論争”も完全に決着するだろうか。私はそれを心から望んでいる。事実をよく知る人、そして父を直接知る人なら誰でも承知のとおり、このユニークな車が誕生した経緯には何ら疑問の余地がない。にもかかわらず、何の根拠もなく事実をゆがめる人が、ほんの少数ながら、いまだにいることに驚いている。

この機会に、ミウラの誕生に留まらない事実を挙げて、この論争に終止符を打ちたい。マルチェロ・ガンディーニというデザイナーの真髄は、自分の作品も含め、けっして模倣しないことにあった。また、ひとりの人間としては、誠実を旨とし、けっして妥協せずに信念を貫いた。そんな人物が、他人の作品を自作と訴えるはずがない。想像すらできないことだ。父は自己PRに無頓着で、知名度を上げることにも無関心だった。そのせいで、他人が父の作品を自分のものにする余地はあったかもしれない。

父を突き動かしたのは、激しい創作意欲だけだった。常に次のプロジェクトに目を向けて、誰もやっていないことをやろうと全精力を注いだ。ミウラの次にはカウンタックで人々を驚かせ、ゼロでは物議を巻きおこした。カラボ、ウラッコ、ランチア・ストラトスでは人々の心を奪い、マルツァル、シビロ、レインボー、ラナバウトでは魅了した。その後も、ディアブロ、ミニ90、シュペール5、ルノー・マグナムを生み出し、ヘリコプターも手がけ、取得した特許は数え切れない。今世紀最初の20年間は、複合素材を使ってパーツを劇的に減らす新しい製造手法を幅広く研究した。マルチェロ・ガンディーニのインスピレーションはたったひとつ、未来だった。人生最後の数日までずっと。

ミウラをデザインしたのは誰かという論争について、父はどう思っていたのかとよく聞かれる。当然ながら父は気にしていたが、それは自分の過去の業績を訴えるためでも賛美するためでもなかった。ガンディーニは真実を語っていないなどという考えを抱く人がいることに、心を痛めていたのだ。父は、透明性の欠如を理由に、数え切れないほどの仕事を断った。また、妨害工作の痕跡を目にしたときには（産業スパイの標的にされたことさえある）、自分が利用できる唯一にして最も強力な武器、比類ない創造性で対抗してみせた。「この仕事をあなたに割りふったら、どんな見返りをもらえるか」と聞く者に対して、「仕事を見事にやり遂げた喜びだ」と答えたことも、何度あったかしれない。

ミウラのユニークな本質の源泉は、ガンディーニならではのビジョンであり、そこに、パオロ・スタンツァーニとジャンパオロ・ダラーラという、稀代のエンジニアとの出会いが加わった。各時代には、特有の背景と共通の美意識があり、そうしたいわゆる時代精神がミウラに影響を与えたのは間違いない。だが、ミウラはそれ以上の存在だ。あの＂まつげ＂をはじめとするユニークなディテールから、ドアの開閉機構、調和のとれたサイドボディ、完璧なプロポーションに至るまで、前例のない車だった。

私は父の存命中、この”論争”にほとんど注意を払わなかった。そうしたささいな問題にかかずらうことを父が望まなかったからだ。しかし現在は、父のスタジオのキュレーターを務めている私に、真実を訴える義務がある。ただでさえ、正誤不明な情報やAIによる偽データの時代だ（最近も、ある映画の中で、フェルッチオ・ランボルギーニがミウラのまつげを紙ナプキンにスケッチするシーンを見た）。

これを最後に間違いをきちんと正したい。ミウラを思い描き、デザインしたのはマルチェロ・ガンディーニであり、プロジェクトが始まったのは、ジョルジェット・ジウジアーロがベルトーネを去ってから、ずいぶんあとのことだ。ジウジアーロその人も、『Octane』の最近のインタビュー（註：『オクタン日本版』53号に掲載）で、自分はミウラの父ではなく、あれは完全にガンディーニのプロジェクトだと明言している。この問題に関与した真の当事者といえるのは、亡き父とジウジアーロ氏の二人だけだ。それは1965年末から変わっていない。したがって、この二人の言葉こそ決定的証拠として信頼できる。

父と同じように、私も過去に目を向けることは滅多にない。取るに足りない論争より、世界の美しい物事に常に関心を寄せてきた。これは私が、マルチェロ・ガンディーニの過去よりも、未来を守る仕事を託されるという、途方もない幸運に恵まれたからにほかならない。

人生を謳歌したあとに残るのは、名声でも富でも権力でもない。並外れた人間性とプロフェッショナルとしてのレガシーだ。それは未来への夢と、何ものにも縛られない大胆さでできている。40年にわたって父の非凡な才能の中心だったスタジオには、そうしたメッセージが息づいている。独特のオーラがしみ込み、大自然の静寂に抱かれた空間は、革新と情熱、純粋さを生み出し、それを包み込む場所だ。

若いデザイナーや、あらゆるタイプのクリエイティブな人々、革新的思考に関心を持つ企業が訪れると、私たちは父の製図台に取り囲まれて顔を合わせ、そこに漂う空気とオーラを吸い込む。このシンプルでありながら創造性で埋め尽くされた空間は、真実、勇気、想像力、軽やかさだけを道具にして、周囲の世界を解釈しようと誘いかけてくる。

ちょっと外に出ていただけというように、マルチェロも私たちに同席する。人をあっといわせる能力で、革新的な発想を次から次へと飛び回ってみせて、全員から畏敬の眼差しを注がれながらだ。

編集翻訳：伊東和彦(Mobi-curators Labo.) 原文翻訳：木下恵

Transcreation：Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.) Translation：Megumi KINOSHITA Photography：Automobili Lamborghini