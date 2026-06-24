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阪神タイガースの工藤泰成投手は23日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に2番手で登板。三者連続空振り三振を奪う快投を魅せた。







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7回、6回無失点の好投を見せた才木浩人投手からマウンドを譲り受けた。











先頭の赤羽由紘選手には直球で2球連続ストライクを取ると、最後はフォークで空振り三振。



2人目の塩見泰隆選手にはカットボールとフォークを交えて空振り三振に仕留め、3人目の日隈モンテル選手には最速159km/hの直球を連発し、最後はフォークで空振り三振に仕留めた。



わずか12球で三者連続空振り三振という圧巻の内容だった。



工藤は2024年育成ドラフト1位で阪神に入団した剛速球が魅力の24歳右腕。



今季は20試合に登板し防御率1.27、6月は8試合で無失点と絶好調を維持。西武戦では自己最速タイの161キロを記録するなど、欠かせない存在となりつつある。



試合は最終的に3-4でヤクルトに逆転負けを喫したが、工藤投手の投球は敵味方問わず球場を沸かせた。























【動画】わずか12球で三者連続空振り三振！工藤泰成の圧巻リリーフ



DAZNベースボールの公式Xより













KKK



工藤泰成 三者連続三振

6月は8試合で無失点



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【了】