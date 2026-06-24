







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの日隈モンテル選手は23日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「9番・右翼」で先発出場。華麗な身のこなしでスライディングキャッチをするシーンがあった。







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6回、1死走者なしで打席には阪神主砲の佐藤輝明選手を迎えた。ヤクルト先発の山野太一投手が投じた初球のフォークに詰まり、右翼前に打ち上がった。











右翼を守るモンテル選手は全速力で前進し、最後はスライディングキャッチをしながら白球をグラブに収めた。



まるでイージーフライかのような軽やかな身のこなしで好捕してみせたモンテル選手。



身長187cmの大柄な体格ながら、俊足と強肩を兼ね備える外野手だ。



昨季は埼玉西武ライオンズで一軍デビューを果たし、今季は育成選手としてヤクルトへ加入。



5月下旬に支配下昇格をつかむと、18試合で打率.400、OPS.992と存在感を放っている。



モンテル選手の好守もあり、試合は4-3でヤクルトが逆転勝利を収めた。























【動画】簡単に見えるけど…？モンテルの華麗なスライディングキャッチ

DAZNベースボールの公式Xより













イージーに見せる身のこなし



モンテル スライディングキャッチ



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【了】