川崎フロンターレに所属するブラジル人FWエリソンが、ジェフユナイテッド千葉に完全移籍することが決定した。24日、両クラブが発表している。

現在27歳のエリソンは母国のフィゲイレンセやボタフォゴ、サンパウロなどでのプレーを経て、2024年1月に川崎Fに加入。2025明治安田J1リーグでは29試合出場で12得点を挙げ、明治安田J1百年構想リーグでも15試合出場で7得点記録するなど、2年半の在籍で通算91試合出場で34得点という成績を残していた。

完全移籍が決定したエリソンは川崎Fのクラブ公式サイトで「フロンターレに関わるすべての皆さんへ。いつも応援してくれてありがとうございました。フロンターレサポーターの皆さんへの感謝は、これからもずっと忘れません」とコメントを発表している。

また、加入する千葉のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「ジェフのユニフォームを着てプレーできることをとても嬉しく思っています。これからチームの力になれるよう、毎日の練習から全力で取り組み、ピッチでは最後まで諦めずに戦います。サポーターの皆さんには、『いつも全力でプレーする選手だな』と思ってもらえるようなプレーをお見せしたいです。ジェフのためにすべてを出し切って戦いますので、応援よろしくお願いいたします！」