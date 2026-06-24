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中日ドラゴンズの田中幹也選手は23日、ぎふしん長良川球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・二塁」で先発出場。チームのピンチを救うファインプレーを魅せた。







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5回、2死一、二塁のピンチで打撃に定評のある入江大生投手を迎えた。中日先発のカイル・マラー投手が投じた初球のカットボールを鋭く捉えて、打球は投手の横を抜けて二遊間方向に飛んだ。











二塁を守る田中選手が素早く反応し、逆シングルで白球をグラブに収めると遊撃手の村松開人選手にすぐさまグラブトスし、アウトにした。



このプレーにマラー投手は頭を抱えながら「WOW!!! 」と言わんばかりの驚いた表情を見せ、ベンチに引き上げた。



田中選手は身長166cmと小柄ながら、華麗な守備とシュアな打撃が光る内野手。



昨季は故障で出遅れながらも95試合に出場し、後半戦は打率.337をマーク。



今季も57試合で打率.243、盗塁7を記録するなど攻守でチームに貢献している。



田中選手の超美技がピンチを救い、中日は5-2で快勝。2連勝を飾った。























【動画】逆シングルからのグラブトス…田中幹也の超美技にマラーもこの表情！

DAZNベースボールのXより













WOW!!!



神か忍者か

田中幹也 華麗なグラブトス

マラーも唸らせるプレー



⚾️中日×DeNA

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【了】