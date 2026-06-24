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今夏のトレード期限が近づく中、ロサンゼルス・ドジャースにとって大きな焦点は、フロントがどれほど積極的に動くのかという点にある。特に注目されているのが、エドウィン・ディアス投手の離脱によって穴が空いている守護神の補強だ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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ディアスは肘の遊離体を除去する手術を受けており、まだ期待通りには機能していない。そのため、フロントがさらなる補強に動く可能性がある。そこで注目が集まっているのが、ボストン・レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手だ。











チャップマンは直近2シーズンで球界屈指の救援投手の一人となっており、今季はレッドソックスで22試合に登板し、防御率0.83という驚異的な数字を残している。もしチャップマンがドジャースに加入すれば、大谷翔平選手の負担を減らすこともできるだろう。



契約面では、2027年に1300万ドル（約21億円）の条件付き相互オプションがある。どの球団にとっても堅実な補強となる可能性があり、ドジャースはトレードを成立させるだけの選手層を誇っている。



注目の集まるチャップマンの動向について、レビン氏は「彼を獲得すれば、ディアスが復帰できない場合や復帰後に以前のようなパフォーマンスを発揮できない場合に備え、ドジャースに安心感をもたらす。剛速球を武器とするチャップマンは38歳になっても衰えを見せず、今季のトレード市場において、目玉選手の1人となる」と言及した。





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