● メッツ 6－9 カブス ○

＜現地時間6月23日 シティ・フィールド＞

シカゴ・カブスがニューヨーク・メッツとの敵地3連戦を先勝。鈴木誠也外野手（31）は「4番・指名打者」でフル出場し、2出塁を記録して勝利に貢献した。

千賀滉大と対峙したカブス打線は2回表、鈴木の先頭四球から一死満塁のチャンスを作ると、8番カーソン・ケリーの押し出し四球で先制に成功。さらに、1番ピート・クローアームストロングが2戦連発、直近6戦で5発目となる17号3ランを右翼スタンドに運び、一挙5点をリードした。

4回表には9番スワンソンの9号2ランが飛び出し、千賀を4回途中でノックアウト。スワンソンは8回表にもダメ押しの適時二塁打を放ち、この試合4打点の活躍を収めた。

先発右腕エドワード・カブレラは5回2失点と試合を作るも、一塁ベースカバーの際に左足を痛め、5回終了と同時に救護カートへ乗せられ降板。7回表にはクレイグ・カウンセル監督が猛抗議の末に退場処分となるなど、アクシデントに見舞われながら勝利を収めた。

鈴木は千賀との対戦で2四球を選び、最終的に3打数1安打、1三振という内容。5試合連続安打、16試合連続出塁と好調をキープし、今季成績を打率.270、10本塁打、OPS.805としている。