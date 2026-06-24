阪神タイガース 最新情報

2年連続のリーグ優勝に向け、今季もAクラスを守り続けている阪神タイガース。しかし、昨季に比べると苦しんでいる選手が多く、圧倒的な強さは見られない。優勝を手繰り寄せるためには、彼らの復活が求められている。そこで今回は、波に乗り切れていない阪神の選手を紹介する。（今季成績は6月23日時点）［1/6ページ］

桐敷拓馬

[caption id="attachment_266280" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの桐敷拓馬（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：本庄東高 - 新潟医療福祉大

・ドラフト：2021年ドラフト3位

今季成績：18試合、0勝2敗、7ホールド、防御率7.04

チームが上位を争う一方で、まさかの不振に悩まされているのが桐敷拓馬だ。

桐敷は本庄東高から新潟医療福祉大を卒業し、2021年ドラフト3位で阪神タイガースに入団。

プロ1年目から二軍では防御率0点台の成績を残した一方、一軍では0勝3敗、防御率5.02とプロの壁にぶつかった。

しかし、2023年の後半戦からリリーフ起用が増えると、同年は27試合に登板。防御率1.79と好成績を収め、18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一に大きく貢献した。

さらに、2024年には70試合の登板で40ホールド、防御率1.79と驚異的な安定感を誇り、最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝いた。

昨季はやや成績を落としたものの、43試合の登板で防御率2.84と安定した成績をマーク。変わらぬタフネスぶりを発揮した。

しかし、今季は失点を重ねる試合が多く、防御率7点台と大苦戦。本来の投球ができていない状況だ。一刻も早く復調し、勝利の方程式に返り咲くことができるだろうか。

[caption id="attachment_270766" align="aligncenter" width="1200"] （左から）前川右京、桐敷拓馬、及川雅貴（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神タイガース 最新情報

2年連続のリーグ優勝に向け、今季もAクラスを守り続けている阪神タイガース。しかし、昨季に比べると苦しんでいる選手が多く、圧倒的な強さは見られない。優勝を手繰り寄せるためには、彼らの復活が求められている。そこで今回は、波に乗り切れていない阪神の選手を紹介する。（今季成績は6月23日時点）［2/6ページ］

及川雅貴

[caption id="attachment_262568" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの及川雅貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：横浜高

・ドラフト：2019年ドラフト3位

今季成績：17試合、1勝0敗、2ホールド、防御率5.40

昨季の安定感からは想像できない成績となっている阪神タイガースの及川雅貴。波に乗り切れていない1人だ。

神奈川の名門、横浜高から2019年ドラフト3位で阪神入り。高卒2年目の2021年に一軍へ定着し、中継ぎとして39試合に登板。防御率3.69の成績を残した。

しかし、翌2022年は故障もあり、わずか1試合の登板にとどまった。それでも、リーグ優勝を果たした2023年は、33試合の登板で防御率2.23と復活。

プロ6年目の昨季は、キャリアハイを大幅に更新する66試合登板を果たすと、防御率0.87という圧巻の数字を記録。

同年は46ホールドをマークしたように、阪神のセットアッパーとして欠かせない存在となった。

ところが、今季はシーズン序盤から失点を重ね、4月上旬に二軍降格。5月に再昇格を果たしたが、ここまで防御率5点台と精彩を欠いている。

今季の阪神はリリーフ陣の不調が目立つだけに、本来の投球を取り戻し、何としても返り咲いてほしい選手だ。

[caption id="attachment_270766" align="aligncenter" width="1200"] （左から）前川右京、桐敷拓馬、及川雅貴（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神タイガース 最新情報

2年連続のリーグ優勝に向け、今季もAクラスを守り続けている阪神タイガース。しかし、昨季に比べると苦しんでいる選手が多く、圧倒的な強さは見られない。優勝を手繰り寄せるためには、彼らの復活が求められている。そこで今回は、波に乗り切れていない阪神の選手を紹介する。（今季成績は6月23日時点）［3/6ページ］

早川太貴

[caption id="attachment_268849" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの早川太貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大麻高 - 小樽商科大 - ウイン北広島

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト3位

今季成績：8試合、0勝2敗、1ホールド、防御率6.94

プロ2年目の早川太貴は、ここまでファームでの成績も振るわない状況だ。

小樽商科大を卒業し、北広島市役所に勤務しつつクラブチームでプレーを続けた後、くふうハヤテベンチャーズ静岡（現：ハヤテベンチャーズ静岡）に入団。

2024年ドラフト会議では、育成ドラフト3位で阪神タイガースに入団。異色の経歴が話題を集めた。

ルーキーイヤーとなった昨季、二軍で結果を残した早川は7月に支配下契約を締結。一軍で3試合に登板し、2勝0敗の成績。11回1/3を投げ、防御率0.00を記録した。

プロ2年目の今季、さらなる進化を求められたが、序盤こそ好投を披露するも2試合連続の2失点を喫して二軍に降格。

再調整を経て昇格したが、5月5日の中日ドラゴンズ戦で6失点（自責5）と打ち込まれ、再び二軍に降格した。

また、5月19日に開催されたファームでの福岡ソフトバンクホークス戦は、4回を投げて9失点。復活の糸口が掴めていない。

[caption id="attachment_270766" align="aligncenter" width="1200"] （左から）前川右京、桐敷拓馬、及川雅貴（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神タイガース 最新情報

2年連続のリーグ優勝に向け、今季もAクラスを守り続けている阪神タイガース。しかし、昨季に比べると苦しんでいる選手が多く、圧倒的な強さは見られない。優勝を手繰り寄せるためには、彼らの復活が求められている。そこで今回は、波に乗り切れていない阪神の選手を紹介する。（今季成績は6月23日時点）［4/6ページ］

小幡竜平

[caption id="attachment_267891" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの小幡竜平【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：延岡学園高

・ドラフト：2018年ドラフト2位

今季成績：32試合、打率.233、0本塁打、4打点

レギュラー候補と言われ続けているが、定位置を確固たるものにできていない小幡竜平。本人ももどかしさを感じているはずだ。

延岡学園高から2018年ドラフト2位で阪神タイガースの一員となった小幡。プロ2年目となる2020年に二軍で好成績を収め、一軍デビューを飾った。

同年は打率.220と苦しんだが、54試合に出場するなど、将来のレギュラー候補として期待されていた。

しかし、その後は中野拓夢の加入などもあり、レギュラーから遠ざかる日々。2022年は打率1割台と苦しんだように、バッティングで課題を残した。

それでも、プロ7年目となった昨季は自己最多の5本塁打を放ち、キャリアハイの89試合に出場。レギュラー定着へ前進したかと思われた。

ところが、今季はここまで打率2割台前半と低迷。守備ではダブルエラーを喫するなど、波に乗り切れていない。

自力でレギュラーを掴むポテンシャルは十分に秘めているだけに、結果で応えたいところだ。

[caption id="attachment_270766" align="aligncenter" width="1200"] （左から）前川右京、桐敷拓馬、及川雅貴（写真：産経新聞社）[/caption]

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2年連続のリーグ優勝に向け、今季もAクラスを守り続けている阪神タイガース。しかし、昨季に比べると苦しんでいる選手が多く、圧倒的な強さは見られない。優勝を手繰り寄せるためには、彼らの復活が求められている。そこで今回は、波に乗り切れていない阪神の選手を紹介する。（今季成績は6月23日時点）［5/6ページ］

中川勇斗

[caption id="attachment_234216" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの中川勇斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：京都国際高

・ドラフト：2021年ドラフト7位

今季成績：10試合、打率.053、0本塁打、2打点

今季はレギュラー奪取を期待されたが、極度の不振に陥っているのが阪神タイガースの中川勇斗である。

京都国際高では強肩強打の捕手として活躍し、3年夏には甲子園ベスト4進出。高い打撃センスを評価され、2021年ドラフト7位で阪神に入団した。

ルーキーイヤーは二軍で50試合に出場し、打率.295をマーク。将来の正捕手候補と期待されていた。

2024年には、一軍での出番こそなかったものの、二軍で70試合に出場し打率.321の大活躍。

昨季に念願の一軍デビューを果たし、25試合の出場で打率.268、2本塁打をマークした。

左翼のレギュラー確保に向け、今季のオープン戦では打率.310、2本塁打と結果を残して開幕一軍入り。開幕スタメンに名を連ね、好スタートを切ったかに思えた。

ところが、シーズンに入ると一転して打撃不振に直面し、打率.053とまさかの成績に。さらに二軍でも成績が向上せず、一軍昇格がますます遠のいている。

[caption id="attachment_270766" align="aligncenter" width="1200"] （左から）前川右京、桐敷拓馬、及川雅貴（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神タイガース 最新情報

2年連続のリーグ優勝に向け、今季もAクラスを守り続けている阪神タイガース。しかし、昨季に比べると苦しんでいる選手が多く、圧倒的な強さは見られない。優勝を手繰り寄せるためには、彼らの復活が求められている。そこで今回は、波に乗り切れていない阪神の選手を紹介する。（今季成績は6月23日時点）［6/6ページ］

前川右京

[caption id="attachment_243341" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの前川右京（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：智弁学園高

・ドラフト：2021年ドラフト4位

今季成績：24試合、打率.232、1本塁打、8打点

一時はレギュラー最有力候補と見られた前川右京も、ここまでは復調気配が見られない。

智弁学園高で1年時からレギュラーを掴み、3年夏の甲子園準優勝に貢献。高い打撃センスで将来を嘱望され、阪神タイガースから2021年ドラフト4位指名を受けた。

高卒2年目となる2023年、ファームで打率.320の成績を残し、一軍の舞台を経験。33試合の出場で打率.255をマークした。

翌2024年は初の開幕スタメンを勝ち取り、自己最多の116試合に出場すると、打率.269、4本塁打と大きく飛躍した。

更なる飛躍が期待された昨季だったが、不振に陥り二軍降格も経験。69試合の出場で打率.246、1本塁打、15打点と前年よりも出場機会を減らしてしまった。

巻き返しを期す今季もここまでは苦難のシーズンに。限られた打席数の中で結果を出せず、一軍と二軍を行き来している状況だ。

将来の大砲候補として期待され続けている高卒5年目野手は、実力を発揮し定着を果たせるだろうか。

【了】