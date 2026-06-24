日本代表は現地時間23日、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節のスウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のアメリカ合衆国・ナッシュビルで練習を実施した。

メキシコのモンテレイで20日に行われた第2節のチュニジア代表戦は、4－0の快勝となった。同試合、FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）は31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、FIFAワールドカップでの初ゴールを奪うと、終盤の83分にはMF佐野海舟（マインツ／ドイツ）からのクロスボールをヘディングで沈め、日本代表選手としてはFIFAワールドカップ歴代初となる1試合2得点をマーク。大勝に貢献した上田は、「プレーはしやすいですね。一つ肩の力が抜けたのもありますし」と語る。

今大会、他のチームを見ると、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）、フランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）ら、役者と呼ぶべき選手が結果を出している。日本代表の“エースストライカー”は、「やっぱりさすがだなと思います。刺激はありますよ」と正直に明かしたが、彼らの活躍を“特別”なものだとは捉えていないという。

「世界トップクラスの選手たちが、普段プレーしているクラブじゃなくても、当たり前のように毎試合結果を出している。それはやっぱりすごいこと」と前置きしつつも、上田は「選手のクオリティに関係なく、FWであればどの国でもそれ（ゴール）は求められていることなんですよ」と口にする。その真意について、次のように説明した。

「スター選手であろうが、有名な選手であろうが、そうでなかろうが、FWとして試合に出る以上は、チームのスコアを動かすことが仕事です。もちろん、できる・できないはあると思いますが、毎試合、チームはFWの選手に得点を期待しています」

「なので、彼らに刺激を受けている部分はもちろんありますが、FWの本質的な仕事をしているだけ。もちろん、そうした意味では理想的な仕事をしているとは言えますけど」

これらの言葉を踏まえると、チュニジア代表戦で2ゴールを奪おうも、上田が満足をしていないことは、誰の目にも明らかだろう。現地時間25日に控えたスウェーデン代表戦でも、ゴールという仕事を遂行しなければならないからだ。

ただし、上田が気を引き締めるのはこのような考え方だけが理由ではない。「チームとして何かを成し遂げたわけじゃない。僕ら目標は優勝なので」と、チームとして目指すべき場所に言及した背番号18は、「優勝することを考えると、これからも得点は求められる。逆に言うと、僕が得点できなければ、その目標は遠のいてしまう」と、毎試合、自らのゴールで勝利へ導く覚悟を言葉にする。

「次の試合も、自分が出た時間の中で、どうやって結果を残してチームを助けるかのは、常に考えてます」と明かした上田は、スウェーデン代表戦も、その先のゲームでも、ストライカーらしく、チームのために貪欲にゴールを狙う。

【ハイライト動画】上田綺世、日本代表のW杯で初の1試合2得点