







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日終了時点で、2位に9ゲーム差をつけてナリーグ西地区首位を快走している。ワールドシリーズ（WS）2連覇中の王者として評価を高めているが、デーブ・ロバーツ監督には不満な点もあるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「ドジャースへの注目の多くは打撃や投手陣に集まるものの、今季は守備でも非常に優秀で、77試合終了時点でメジャートップのDRS60を記録している。チームの守備が世間の評価以上に優れているのではないかと問われたロバーツ監督は、『そうだね、その通りだよ。うちのチームの中でも守備は過小評価されている、あるいはあまり注目されていない部分だと思うよ』と答えた」と言及。











続けて、「守備面で大きな進歩を遂げている要因の一つとして、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左翼へ戻ったことで、より良いプレーを見せるようになったことが挙げられる。また、マックス・マンシー内野手とフレディ・フリーマン内野手も、それぞれのポジションで守備力を向上させている。一方で、ムーキー・ベッツ内野手とアンディ・パヘス外野手は引き続き守備面で輝きを放っている」と記している。



一般的に守備は投打に比べて好不調の波が少ないとされているが、ロバーツ監督は高いレベルで安定したプレーをもっと見てほしいと考えているようだ。



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