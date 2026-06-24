ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手（33）が現地時間23日、本拠地でのカブス戦に先発登板。4回途中7失点という投球で降板した。

4月末から腰椎の炎症により戦線離脱し、現地6月16日の前回登板で復帰を果たした千賀。中6日で迎えたこの試合の初回は先頭打者クローアームストロングをフォーシーム三連投で空振り三振。最速98.9マイル（約159.2キロ）を計測しながら、三者凡退の好スタートをきった。

しかし2回表、先頭の鈴木誠也を四球で歩かせるなど一死満塁のピンチを招くと、8番ケリーに先制の押し出し四球を献上。9番スワンソンにも左犠飛で追加点を許した後、1番クローアームストロングに94.9マイル（約152.7キロ）のフォーシームを振り抜かれ、右越えの17号3ランを浴びた。

打線が2点を返した直後の3回表こそゼロに封じたが、4回表にも9番スワンソンに9号2ランを被弾。3回2/3でノックアウトされ、98球を投げて3被安打、6四死球、6奪三振、7失点という内容だった。

現地4月11日のアスレチック戦、同17日のカブス戦（自責6）に続き、7失点の登板は今季3度目。ここまで今季7登板で未だ白星を掴むことができず、防御率は「10.08」となっている。