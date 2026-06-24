FIFAワールドカップ2026・グループL第2節が現地時間23日に行われ、イングランド代表とガーナ代表が対戦した。

母国開催だった1966年大会以来、60年ぶりのFIFAワールドカップ優勝を目指すイングランド代表は今大会、現地時間17日に行われた第1節でクロアチア代表との熱戦を4－2で制し、白星スタートを記録した。対するガーナ代表は、同じく17日開催の初陣では、後半アディショナルタイムの劇的弾でパナマ代表を1－0で撃破。ともに2連勝を目指し、第2節を迎える。

試合は序盤からイングランド代表が主導権を握り、デクラン・ライスが複数回にわたってゴールに迫るシーンを作ったほか、前半アディショナルタイムにはボックス内でハリー・ケインが左足を振るシーンもあったが、いずれもガーナ代表守備陣の体を張った守備に阻まれる。

ガーナ代表としては、前半はシュートまで持ち込むシーンは作れなかったものの、イングランド代表の攻撃陣に自由を与えない。スコアレスでハーフタイムに突入した。

後半に入ると、ガーナ代表は立ち上がりの50分、右サイドを駆け上がってサイドチェンジのボールを呼び込んだマルヴァン・セナヤが、ゴールを脅かす。イングランド代表はエリオット・アンダーソンがフィニッシュシーンに絡んだが、スコアは動かずに時計の針が進んでいく。

終盤に入った79分には、ガーナ代表が決定機を作り出す。自陣右サイドでエベレチ・エゼからボールを奪ったアブドゥル・ファタウが、持ち運んでスルーパスを通すと、抜け出したプリンス・アドゥが決定機を迎えたが、エズリ・コンサの寄せに阻まれ、自由に足を振ることはできず。粘りを見せたアドゥは、ルーズボールに対して左足を振ったが、シュートは味方のアントワーヌ・セメニョに当たってしまった。

直後の86分には、イングランド代表がこの試合最大のビッグチャンスを作り出す。右サイドを駆け上がり、モーガン・ロジャーズからのパスを受けたリース・ジェームズが、右足でクロスボールを送ると、これがボックス内のニコ・オライリーにピタリ。強烈なヘディングシュートはクロスバーを叩いた。こぼれ球にケインが反応したものの、左足のシュートは無常にも枠を外れた。

試合はこのままタイムアップ。勝利したチームがグループステージ突破を決められるゲームだったが、両チームともに2連勝とはならず、勝ち点「1」を分け合う結果となった。決勝トーナメント行きは、最終節に委ねられている。

次節は現地時間26日に行われ、フランス代表はノルウェー代表と、イラク代表はセネガル代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

イングランド代表 0－0 ガーナ代表

【得点者】

なし

【ハイライト動画】両チームの集中力は90分間切れず