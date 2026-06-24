「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
ロ0-6日
4番 野村 佑希 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-6 日
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 1アウト
-
OUT
7番 安田 尚憲 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
6番 井上 広大 見逃し三振 2アウト
-
OUT
5番 佐藤 都志也 レフトフライ 1アウト
-
OUT
2番 水野 達稀 ショートフライ 3アウト
-
OUT
ロ0-5日
1番 水谷 瞬 ライトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-5 日
-
OUT
9番 田宮 裕涼 サードファウルフライ 2アウト
-
OUT
8番 吉田 賢吾 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 Ｎ・ソト レフトフライ 3アウト
-
OUT
3番 山口 航輝 レフトフライ 2アウト
-
OUT
2番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト
-
OUT
6番 万波 中正 見逃し三振 3アウト
-
OUT
5番 清宮 幸太郎 サードフライ 2アウト
-
OUT
ロ0-3日
4番 野村 佑希 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-3 日
-
OUT
ロ0-2日
3番 Ｆ・レイエス センター犠牲フライ 日本ハム得点！ ロ 0-2 日 1アウト
-
OUT
2番 水野 達稀 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
1番 小川 龍成 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
9番 友杉 篤輝 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
8番 山本 大斗 ファーストフライ 1アウト
-
OUT
7番 安田 尚憲 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 田宮 裕涼 サードゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
8番 吉田 賢吾 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
7番 大塚 瑠晏 キャッチャーファウルフライ 1アウト
-
OUT
6番 井上 広大 ショートフライ 3アウト
-
OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 Ｎ・ソト ライトフライ 1アウト
-
OUT
6番 万波 中正 センターフライ 3アウト
-
OUT
ロ0-1日
5番 清宮 幸太郎 ライトツーベースヒット 日本ハム得点！ ロ 0-1 日 ランナー：2、3塁
-
OUT
4番 野村 佑希 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 水野 達稀 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 水谷 瞬 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 山口 航輝 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 西川 史礁 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1番 小川 龍成 セカンドゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.