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2026.06.24 13:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム 1 0 2 2 1 6 8 0
  • OUT

    ロ0-6日

    4番 野村 佑希 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-6 日

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 安田 尚憲 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 井上 広大 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    ロ0-5日

    1番 水谷 瞬 ライトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-5 日

  • OUT

    9番 田宮 裕涼 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    8番 吉田 賢吾 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 山口 航輝 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 サードフライ 2アウト

  • OUT

    ロ0-3日

    4番 野村 佑希 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-3 日

  • OUT

    ロ0-2日

    3番 Ｆ・レイエス センター犠牲フライ 日本ハム得点！ ロ 0-2 日 1アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    1番 小川 龍成 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    8番 山本 大斗 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    7番 安田 尚憲 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 田宮 裕涼 サードゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 吉田 賢吾 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 大塚 瑠晏 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    6番 井上 広大 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 センターフライ 3アウト

  • OUT

    ロ0-1日

    5番 清宮 幸太郎 ライトツーベースヒット 日本ハム得点！ ロ 0-1 日 ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 山口 航輝 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 小川 龍成 セカンドゴロ 1アウト

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