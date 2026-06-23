「同じミスを繰り返すな」村上宗隆不在のチームに問題提起！　監督の起用…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が故障者リスト（IL）入りで離脱する中、チームのブルペン起用を巡って海外メディアから批判の声が上がっている。米メディア『ラウンドテーブル』が報じた。

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ホワイトソックスは23日（日本時間24日）に行われたクリーブランド・ガーディアンズ戦で6-5のサヨナラ勝ちを収めたが、勝利の陰に深刻な問題が潜んでいる。











前日のデトロイト・タイガース戦では、クローザーのセランソニー・ドミンゲス投手がリードを守れず、延長戦の末に敗戦。



ガーディアンズ戦でも再びドミンゲスがセーブを吹き飛ばしたが、サム・アントナッチ内野手のタイムリーヒットにより、辛うじて勝利をもぎ取った。



とはいえ、ドミンゲスは5月10日以降の成績として、7度のセーブ機会で防御率11.37、WHIP2.79、3セーブ失敗という数字を残している。



対照的に、グラント・テイラー投手は同じ期間のセーブ機会8回において防御率0.87、18奪三振1四死球という圧巻の成績を残しており、同メディアは「重要局面に強い」テイラーこそクローザーに据えるべきだと主張した。



対比はさらに鮮明だ。



今季全体でドミンゲスは18回のセーブ機会で防御率6.06に達する一方、セーブ機会でない通常登板では防御率0.77・WHIP0.69と安定している。



テイラーも非セーブ場面では防御率3.63と落ちるが、肝心の大舞台での耐性は全く異なる。



二人の成績の差は、起用法の問題をあぶり出している。



こうした数字を根拠に、同メディアは「同じミスを繰り返すな」と指摘し、「眉をひそめる采配」として、ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督の采配は誤りだと断じた。



セーブ場面で際立った成績を出し続けるテイラーをベンチに置き、不振のドミンゲスをクローザーとして使い続ける采配は、データに真っ向から反した判断だというのが同メディアの立場だ。



村上は現在ハムストリングの負傷により離脱中で、チームの打線の核が不在のままだ。



その状況でブルペンの問題も重なれば、白星を積み上げる難しさは増すばかりとなる。



ベナブル監督が采配を見直すかどうかが、ホワイトソックスの今後を左右するかもしれない。



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