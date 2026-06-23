







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの佐藤直樹は23日、山形市のきらやかスタジアムで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「1番・右翌」で先発出場。初回に、ピンチの芽を摘む鮮やかなレーザービームを披露した。







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試合開始早々、現役ドラフトで加入した佐藤が山形に歓声が響き渡らせた。楽天先発の瀧中瞭太が初回、滝澤夏央に安打を許し、1死1塁の場面で打撃好調の長谷川信哉が打席に。







長谷川は2球目のストレートを捉え一塁グラブをはじく強襲ヒットに。グラブから弾かれた打球がライト前に転がると、迷わず右翼手の佐藤が三塁へ好返球。三塁を狙った滝澤をアウトにした。











このファインプレーに救われた瀧中はこの回無失点。その後も6回2失点とゲームを作ると、マッカスカー、村林一輝らの援護もあり有利な展開でゲームを進めた。



楽天が西武を8-4で破り、2連勝。山形は昨季まで4連敗中で通算1勝11敗と鬼門の地とされていたが、2018年以来となる8年ぶりの勝利。



地方の歓声を受け勢いに乗る吉井楽天。ここから再浮上となるだろうか。

























【動画】山形が大歓声！佐藤直樹、驚愕レーザービームを披露

DAZNベースボール公式Xより













レーザービーム発動



佐藤直樹 鮮やか好返球

ピンチの芽を摘むスーパープレー



⚾️楽天×西武

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

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【了】