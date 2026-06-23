「最もホットな名前」鈴木誠也、カージナルス移籍説が急浮上！　懐疑的な…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手が、夏のトレード候補として有力視されている。米メディア『レッドバード・ランツ』が報じた。

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米メディア『ESPN』のジェフ・パッサン記者は鈴木を「最もホットな名前」として取り上げ、移籍先候補としてセントルイス・カージナルスを名指しで挙げている。











カージナルスはナ・リーグ中地区で42勝34敗と健闘しており、トレード期間中は買い手になることが確実視されている。



カージナルスが補強を必要とする背景について、同メディアは各種成績を挙げた。



得点力はリーグ15位にとどまり、先発陣のFIPは20位、ブルペンのERAも19位と改善が必要な課題が多い。



オフシーズンに主力選手を相次いでトレードに出してチームを再構築したにもかかわらず、このような成績にあることを踏まえると、補強の必要性は明らかだ。



こうした課題を抱える球団にとって、実績ある外野手の鈴木は格好のターゲットになると分析されている。



とはいえ、鈴木とカージナルスの組み合わせに懐疑的な見方もあるようだ。



同メディアによると、ブランドン・グリック記者は「鈴木はフルタイムのライト守備であり、彼を獲得するとジョーダン・ウォーカーをそのポジションから外す必要がある」と指摘したという。



ウォーカーは直近で好調を維持しており、その起用を見直すことは合理的でないという立場だ。



仮に鈴木をセンターで起用する案も考えられるが、守備面でカージナルスの現行候補と比べて及ばないと同メディアは評している。



さらに、カブスとカージナルスは同じナ・リーグ中地区で激しく首位を争うライバル関係にある。



主力選手をシーズン途中に地区内ライバルへ渡すのは、競争上リスクの高い判断になるだろう。



これらを踏まえ、グリック記者は「セントルイスには合わない」と断言し、「他にもっとシンプルな候補が手に入るはずだ」と締めくくっている。



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