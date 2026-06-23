「雨よ去れ」千賀滉大、延期も先発予定継続！　今永昇太は変更。再び降水…

千賀滉大 最新情報
ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、23日（日本時間24日）に行われるシカゴ・カブスとの一戦に先発登板する。今季防御率9.00と苦しいシーズンが続く中での登板を、米メディア『ブリーチャー・ネーション』が報じている。
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同メディアはタイトルに「雨よ去れ」とつけて、雨に対する警戒感を示した。
なぜなら、前日の試合は雨天中止となっており、今日も現地では再び降水が予報されているからだ。
ただ、今回は試合進行を妨げるほどではなく、同メディアは「それほど影響なさそうで、問題なく試合ができる」との考えを示している。
カブスが先発予定だった今永昇太投手に代えてエドワード・カブレラ投手を起用する一方、メッツは引き続き千賀を先発に据えることを決めた。
千賀は今季、腰の炎症で長期間の故障者リスト（IL）入りを余儀なくされ、最近になってマウンドに戻ってきた。
しかし、実戦に復帰してからも結果は伴わず、6先発で24回を投げて防御率9.00にとどまっている。
同メディアは、千賀が実戦に出ていた際も「成功していなかった」と指摘。
故障から戻った後もピッチングの苦境は続いている。
千賀にとって、対戦相手のカブスとは今季すでに苦い記憶がある。
4月17日（同18日）の前回対戦では、3回途中（3.1回）での降板を強いられ、6安打7失点3奪三振という酷い内容だった。
それだけに、今回の試合は苦手払拭と再起をかけた一戦になりそうだ。
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