







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。同選手は今季で現契約が満了予定で、いわゆる“レンタル選手”に該当するが、米メディア『ヘビー』は別の選択肢について言及している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞している球界トップクラスの先発左腕で、トレード期限での獲得には当然相応のコストがかかる。その上、仮に獲得できてもシーズン終了後にすぐFAになるため、大枚をはたいたのに半年で退団という最悪の展開も十分考えられる。











同メディアは「ドジャースについて最も多く取り沙汰されているのは、スクーバル獲得の可能性だ。しかし、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が現在負傷者リスト（IL）入りしている状況を考えると、別のレンタル選手を検討する可能性もあるのではないか」と主張。



続けて、「その候補として挙げられているのが、ニューヨーク・メッツ所属のフレディ・ペラルタ投手だ。スポーツイラストレイテッドはもしメッツが売り手に回る決断を下した場合、ドジャースが獲得先として最も適した球団の一つだと考えている。もしグラスノーかスネル、あるいはその両方のリハビリ過程で何らかの問題が生じた場合、スクーバルほどの獲得コストは必要としないペラルタのような投手の獲得に動くのは理にかなっているだろう」と指摘している。



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