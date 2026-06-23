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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は22日（日本時間23日）、敵地ミネソタ・ツインズ戦に「8番・捕手」でスタメン出場。しかし、3回裏の守備から脳震盪の疑いで途中交代する事態に陥った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJ.P.ホーンストラ記者が言及した。



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ラッシングは1回、トレバー・ラーナック外野手のファウルチップを頭に受けた後、少し時間を置く場面があった。この日はブルペンデーとして予定されていた試合で、ウィル・クライン投手の初球で起きたものだった。











それでもラッシングは試合に残り、最初の2イニングを捕手として出場し続けた。唯一の打席では、2回にツインズ先発のゼビー・マシューズ投手を相手に二塁へのフライに倒れている。



ドジャースは、ラッシングが退く前からすでに捕手を1人欠いている。ウィル・スミス捕手は首の張りにより10日間の負傷者リスト（IL）に入っており、ラッシングが離脱となれば2人の捕手を欠くことになる。



心配されるラッシングの状態について、ホーンストラ氏は「球団の発表によると、彼は脳震盪の可能性を考慮して試合から外された。その後、控え捕手のチャッキー・ロビンソン捕手が代役を務めている」と言及した。





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