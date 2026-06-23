阪神タイガース 最新情報

ここまで一軍はAクラスを堅守している阪神タイガース。しかし、その裏で二軍は負け越しと苦戦が続き、期待された選手たちも本来の力を発揮できていない。優勝争いを勝ち抜くためには、若手や控え選手の底上げが不可欠だ。そこで今回は、ファームで苦しむ阪神の選手を紹介したい。（今季成績は6月11日時点）

中川勇斗

[caption id="attachment_234216" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの中川勇斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：京都国際高

・ドラフト：2021年ドラフト7位

昨季成績：25試合、打率.268、2本塁打、2打点

今季はレギュラー定着を期待されていた中川勇斗だが、二軍でも苦しんでいる状況だ。

京都国際高では強肩強打の捕手として活躍。夏の甲子園ベスト4進出に貢献し、2021年ドラフト7位で阪神タイガースに入団。

非凡な打撃センスを発揮し、高卒1年目からファームで50試合に出場。打率.295の好成績をマーク。

昨季に待望の一軍デビューを飾り、8月にプロ初本塁打も記録。最終的に25試合の出場で打率.268の数字を残した。

更なる飛躍が期待された今季、オープン戦で打率.310、2本塁打の好成績を残し、開幕スタメンを勝ち取った。

しかし、開幕戦から苦しみ、10試合の出場で打率.053（19打数1安打）と苦しみ、二軍降格。ここまでファームでも打率が落ち込むなど、不振から抜け出せていない。

なんとかオープン戦で見せていた打撃の状態を取り戻し、一軍のポジション争いに加わりたいところだ。

【関連記事】

【了】