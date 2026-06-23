







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、ボルティモア・オリオールズに2-3で敗れた。その試合で最後の打者になったカイル・タッカー外野手に、ドジャースファンから辛らつな声が多数寄せられているという。米メディア『スポーツスキーダ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同戦のタッカーは3打数無安打・2三振と沈黙していた中、2-3とドジャース1点ビハインドの9回裏2死一、三塁で第4打席を迎える。チームの勝利はもちろん、個人としても名誉挽回の大チャンスだったが、カウント1-0から3球連続でスプリットに手を出しあえなく空振り三振となった。











今季のタッカーは開幕からここまで打撃不振が長引いているが、同メディアは「オリオールズ戦の重要な9回裏、タッカーはゾーンから外れたスプリットを3球連続で空振った。このプレーはSNS上で瞬く間に拡散し、多くのファンが今季最悪の打席の一つだと評した。また、4年2億4000万ドル、年平均6000万ドルという高額年俸に疑問を呈する声も上がった」と、多くのファンが我慢の限界を迎えつつあると指摘。



合わせて、「6000万ドルで打率.230なんて、彼は最低だ」、「あいつにはもううんざりだ。金の無駄遣いだ。本当に役立たずだ」、「どれだけお金があろうとも、彼を手放す時が来た。我々の求めるタイプの選手ではない」といったファンの声を紹介している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】