横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの関根大気は23日、ファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・左翼」で先発出場。9回の第5打席で、今季1号のホームランを放った。
サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！
今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］
DeNAは5回まで4－0と優位に試合を進めていたが、6回裏にヤクルトの6番・中川拓真に同点3ランが飛び出すなど一挙4点を失い、4－4の同点とされる。
しかしDeNAは8回、ヤクルト6番手の木澤尚文から1番・小田康一郎と2番・田内真翔の連続タイムリーで6－4と勝ち越す。
さらに追加点を狙いたい9回表の攻撃。ヤクルトはこの回から田口麗斗をマウンドに送る。1死無走者となり、6番の関根に打席が回ってきた。
その初球、139キロのストレートが甘く入ってきたところを関根が見逃さなかった。
完璧に捉えた打球は高々と舞い上がり、右翼フェンス上段のネットを直撃。関根の今季1号でDeNAは貴重な7点目を加え、そのまま7－4でヤクルトを下した。
関根は現在二軍戦で6試合連続安打と好調を持続。一軍昇格に向けて躍動を続けている。
DeNAの攻守に勢いをつける存在となれるか、今後の活躍にも注目だ。
【動画】右翼ネット上段を直撃！関根大気のファーム1号がこちら
DAZNベースボールの公式Xより
絶好球は見逃さない🤘
関根大気 ファーム第1号となる
ソロホームラン！
1軍昇格に向け、アピール中！
⚾ヤクルト×DeNA（ファーム）
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】