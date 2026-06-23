







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの関根大気は23日、ファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・左翼」で先発出場。9回の第5打席で、今季1号のホームランを放った。







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DeNAは5回まで4－0と優位に試合を進めていたが、6回裏にヤクルトの6番・中川拓真に同点3ランが飛び出すなど一挙4点を失い、4－4の同点とされる。











しかしDeNAは8回、ヤクルト6番手の木澤尚文から1番・小田康一郎と2番・田内真翔の連続タイムリーで6－4と勝ち越す。



さらに追加点を狙いたい9回表の攻撃。ヤクルトはこの回から田口麗斗をマウンドに送る。1死無走者となり、6番の関根に打席が回ってきた。



その初球、139キロのストレートが甘く入ってきたところを関根が見逃さなかった。



完璧に捉えた打球は高々と舞い上がり、右翼フェンス上段のネットを直撃。関根の今季1号でDeNAは貴重な7点目を加え、そのまま7－4でヤクルトを下した。



関根は現在二軍戦で6試合連続安打と好調を持続。一軍昇格に向けて躍動を続けている。



DeNAの攻守に勢いをつける存在となれるか、今後の活躍にも注目だ。





























【動画】右翼ネット上段を直撃！関根大気のファーム1号がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













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関根大気 ファーム第1号となる

ソロホームラン！

1軍昇格に向け、アピール中！



⚾ヤクルト×DeNA（ファーム）

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【了】