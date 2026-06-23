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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー選手は22日（日本時間23日）、敵地ミネソタ・ツインズ戦で2回表に試合を退いた。状態が心配されたタッカーについて球団は試合後、腰の痙攣によるものだと発表している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督は、途中交代したタッカーの状態を深刻な問題だとは考えていない。今後は画像検査を受ける予定もない様子だ。











タッカーは今季、ドジャースに4年2億4000万ドル（約387.8億円）の大型契約で加入したが、現時点では期待に応えているとは言い難い。OPS+は98でリーグ平均を2％下回り、wRC+は100でちょうどリーグ平均となっている。



ロバーツ監督は、直近の本拠地戦でタッカーが復調のきっかけをつかみ始めていたと考えていた。先週には、タッカーが口数の多いタイプではないとしながらも、ここ数週間で同僚やコーチ陣に対してかなり心を開いてきたと説明していたところだった。



巻き返しを図り始めていたタッカーについて、カムラス氏は「腰の痙攣はグラウンドに立った直後に発生したもので、彼には過去に同様の症状があった」と言及した。





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