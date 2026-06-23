メジャー2年目の菅野智之が、早くも昨季の勝利数に届く勢いだ。サイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズとの投げ合いを制し、今季8勝目をマーク。派手な数字こそないものの、安定した投球で評価を高め続けている。そんなベテラン右腕に今、オールスター初選出と強豪球団へのトレードという2つの可能性が浮上。その事情に迫る。（文：八木遊）

[caption id="attachment_270716" align="aligncenter" width="1200"] （左から）菅野智之、スキーンズ（写真：Getty Images）[/caption]

日本時間21日に行われたパイレーツ戦で、菅野は今季15度目の登板を果たすと、6回を投げ、4安打、1失点と好投。白熱の投手戦を制し、今季8勝目をマークした。

この白星は単なる1勝ではない。相手先発がメジャーを代表する若き右腕ポール・スキーンズだったからだ。スキーンズといえば、1年目に新人王、2年目の昨季はサイ・ヤング賞を獲得した右腕。戦前は菅野の苦戦も予想されたが、見事に剛腕投手に投げ勝ってみせた。

この勝利で菅野の今後を占う2つの注目ポイントがくっきりと浮かび上がってきた。

1つ目は、来月半ばにフィラデルフィアで開催予定のオールスターゲームへの出場だ。防御率こそ4.31と見栄えはしないが、打者有利のクアーズフィールドを本拠地とする先発としては健闘している部類。さらにローテーションを守りながら安定してイニングを消化している点は、高く評価されている。

奪三振率は依然としてリーグ最低水準にとどまるものの、大崩れせずに先発ローテーションを守り続けている。「試合を作る能力」はもっと評価されてもいいだろう。

来月上旬にオールスターのメンバーが発表されるが、菅野はそれまでにあと2試合に登板する予定。両方で好投を続け、10勝到達が見えてくれば、オールスターの仲間入りを果たすチャンスは十分あるだろう。

そしてもう一つ注目されるのが、昨季に続いてトレード市場の目玉候補となるシナリオだ。昨季以上に強豪球団への移籍が現実味を帯びる可能性が高い。

再建中のロッキーズは今季もナ・リーグ最低勝率を記録するなど低迷中。すでにポストシーズン進出は極めて厳しい状況で、7月末の移籍期限に向けて売り手側に回るとみられている。

菅野の魅力はエース級の支配力ではなく、計算の立つ安定感にある。球速で押し込むタイプではないが、多彩な変化球とコマンドで試合を壊さない。ポストシーズン進出を狙う球団にとって、こうしたタイプの先発投手はシーズン終盤ほど価値が高まる。

オリオールズ時代の昨季も、菅野はトレード候補に名前が挙がっていた。ところがウワサが取り沙汰され始めた6月に成績を大きく落としたこともあり、移籍は実現しなかった。

一方で今季は6月に入っても白星を重ねており、市場価値を維持したまま移籍期限を迎えられる点が大きな違いだ。

今季も防御率だけを見れば決して華やかな数字ではない。それでもベテランらしい投球術でチームに勝利をもたらしている点は、ポストシーズンを狙うチームには魅力的に映るだろう。

今季は“魔の6月”を4戦4勝で乗り切っている菅野。残る2登板で10勝到達がかなえば、オールスター選出への機運はさらに高まり、それと同時にトレード市場でも注目を集める存在になるはずだ。

派手な奪三振数や圧倒的な防御率こそない。しかし、どんな環境でも試合を壊さず白星を積み重ねる――そんなベテラン右腕の価値は、シーズンが進むほど高まっていく。菅野の夏は、まだ大きな転機を残している。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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